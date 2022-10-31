Bakan Nebati FinansÄ±n GeleceÄŸi Zirvesi'nde konuÅŸtu

Ä°STANBUL -Â Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati, "21 Ekim itibariyle toplam kredi hacmi yÄ±lsonuna kÄ±yasla 2 trilyon lira artarak 6.9 trilyon liraya ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Bu artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 83'lÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± reel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼ze aÃ§Ä±lan ticari kredilerden kaynaklanarak saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. Â



Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati, Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen FinansÄ±n GeleceÄŸi Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±. Programda konuÅŸan bakan Nureddin Nebati, "Sermaye piyasalarÄ±, katÄ±lÄ±m finans ve FinTek alanlarÄ±nda hayata geÃ§ireceÄŸimiz reform ve politika adÄ±mlarÄ± ile finansal sektÃ¶rÃ¼n bir bÃ¼tÃ¼n ÅŸeklinde hedeflemesini bekliyoruz. GeÃ§miÅŸte kalmÄ±ÅŸ, Ã§aÄŸÄ±n gereksinimini karÅŸÄ±lamayan Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerin yerine TÃ¼rkiye'de inÅŸa edeceÄŸimiz yeni dÃ¶nemde yenilikÃ§i, inovatif ve Ã§aÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼nden giden asÄ±rlÄ±k adÄ±mlar atarken sizlere bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bizler reel sektÃ¶r ile tasarruf sahipleri arasÄ±nda kÃ¶prÃ¼ vazifesi gÃ¶ren finans sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§maya devam edeceÄŸiz. Yerel ve kÃ¼resel dÃ¼zeyde dÃ¼zenlediÄŸimiz toplantÄ±larda yatÄ±rÄ±mÄ±, istihdamÄ±, Ã¼retimi ve ihracata dayalÄ± bÃ¼yÃ¼meyi Ã¶n plana alan TÃ¼rkiye ekonomi modelini anlatÄ±yoruz. Bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardÄ± ÅŸimdi nasÄ±l oldu diye bakÄ±yorlar. Bundan emin olun. TÃ¼rkiye ekonomi modeli bir model olarak dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndeminde. UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 Ã§eyrekte bÃ¼yÃ¼mesini kesintisiz sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yeni iÅŸ imkanlarÄ± sunmaya devam ediyoruz. 21 Ekim itibariyle toplam kredi hacmi yÄ±l sonuna kÄ±yasla 2 trilyon lira artarak 6.9 trilyon liraya ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Bu artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 83'lÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± reel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼ze aÃ§Ä±lan ticari kredilerden kaynaklanarak saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ticari kredilerde ihracat, iÅŸletme ve yatÄ±rÄ±m kredilerindeki artÄ±ÅŸ ile imalat sanayine kullanÄ±lan kredilerin payÄ±nÄ±n yÃ¼ksek seyretmesi de son derecece olumlu bir gÃ¶stergedir. Bunlara ek olarak KOBÄ° kredilerinin tarihsel ortalamasÄ±nÄ±n 3 katÄ±ndan fazla bÃ¼yÃ¼mesini ekonomimizin geleceÄŸi ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼yoruz. 2022 yÄ±lÄ±ndan selektif kredi anlayÄ±ÅŸÄ±yla hazine destekli kefalet sisteminde 111.3 milyar liralÄ±k kredi hacmi oluÅŸturmuÅŸ durumdayÄ±z" dedi. Â



BakanÄ± Nebati, "Son 20 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te finansal sistemin geliÅŸtirilmesi ve Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸin arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz devrim niteliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¼lkemizin gerek yasal altyapÄ± gerekse denetim Ã§erÃ§evesiyle dÃ¼nyada parmakla gÃ¶sterilen finansal bir sisteme kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Hepinizin bildiÄŸi gibi kur korumalÄ± mevduat uygulamaya girmeden Ã¶nce dÃ¶viz kurlarÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan yÃ¼ksek oynaklÄ±k uygulama sonrasÄ±nda dengelenmiÅŸtir. AyrÄ±ca Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ã¼lkemizde giriÅŸimcilik ekosisteminin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve buna teminen yeni finansal iÅŸ modellerini geliÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz. TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lÃ¼, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve kapsayÄ±cÄ± bÃ¼yÃ¼me hedeflerine katkÄ± saÄŸlayacak olan 'KatÄ±lÄ±m Finans Strateji' belgesi yakÄ±n zamanda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Finans Ofisi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±. Ãœlkemizin katÄ±lÄ±m finans alanÄ±nda kÃ¼resel bir Ã¼sse dÃ¶nÃ¼ÅŸme hedefimiz doÄŸrultusundaki katÄ±lÄ±m finans kanunu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± da kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde tamamlamayÄ± hedefliyoruz" diye konuÅŸtu. Â