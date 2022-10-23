Bakan Nebati: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

Bakan Nebati, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Esnaf ve sanatkarlarÄ±mÄ±zÄ±n finansman ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in 60 ay vade imkanÄ± ve yÃ¼zde 7,5'lik faiz oranÄ±yla Halkbank vasÄ±tasÄ±yla kullandÄ±rÄ±lacak 100 milyar TL tutarÄ±ndaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸtir. BÃ¶ylelikle, genÃ§ giriÅŸimcilerimiz iÃ§in sÄ±fÄ±r faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± ise 30'dan 35'e Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, T.C. Ziraat BankasÄ± ve TarÄ±m Kredi Kooperatifleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼retici ve Ã§iftÃ§ilerimize kullandÄ±rÄ±lan Geleneksel (YaygÄ±n) Bitkisel Ãœretime yÃ¶nelik yÃ¼zde 100 faiz indirimi uygulanacak iÅŸletme ve yatÄ±rÄ±m kredisinin Ã¼st limiti de 200 bin TL'ye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. EsnafÄ±mÄ±za, Ã§iftÃ§imize, genÃ§lerimize ve Ã¼lkemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.