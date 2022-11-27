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Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya geldi.

27 Kasım 2022 Pazar 14:11
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile bir araya geldi

ANKARA, (DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da görüştü. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Nebati, "Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Bakan NebatiSuudi ArabistanTicaret Bakanı
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