Bakan Nebati: Türk lirasına güvenin

SAMSUN - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türk lirasına güvenin, istihdama dayalı yatırımlar yapmaya devam edin. Göreceksiniz, enflasyon kısa sürede tek haneli rakamlara inecektir" dedi.



Samsun'da 'İş Dünyası Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve kent protokolü de katıldı. 2023 yılına farklı havayla gireceklerini belirten Bakan Nebati, "2023 yılı Türkiye’nin cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yılı. Bizim için çok önemli bir yıl. Bu süre zarfında verdiğimiz kredilerin bir kısmının 2023 yılında hızlı bir şekilde döneceğini göreceğiz. 2023’te Karadeniz gazının ilk vanasını çevireceğiz. TOGG’un denemesini yaptık. Yollarda göreceksiniz inşallah. Nükleer santralinin birinci ünitesini açmış olacağız. 2023’ü biz onun ruhuna yakışır bir şekilde karşılayacağız. 2053’te çocuklarımıza çok farklı bir ülke, güçlü bir ülke, lider bir ülkeyi bırakacağımızdan da özgüvenimizle inancımızla ruhumuzla tam bir şekilde adeta iman etmiş durumdayız" diye konuştu.



'BU ÜLKE YANMAZ'



İş dünyasına seslenen Bakan Nebati, "Türk lirası ile işlem yapın. İş dünyasına net olarak sesleniyorum. Bugüne kadar enflasyonun katbekat altında kredilerle esnafımızdan KOBİ'lerimize, KOBİ’lerimizinden büyük işletmelere kadar bu oranlarla yatırım yapabildiniz mi? Kim yapacak bu yatırımları? Siz yapacaksınız. Göreceksiniz çok hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Çarklar dönüyor. İşler iyi ve bu verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Böyle al parayı dövize git, tüket, yata, kata, altına değil istihdam yaratacağınız yerlere götüreceksiniz. Çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Proje bazlı çalışıyoruz. Selektif kredi anlayışını net olarak uyguluyoruz ve asla taviz vermiyoruz. Bu bir liderliktir. Olaylara insancıl bakmanın tezahürüdür. Gözlerinizi kapatın; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye'nin olmadığı bu problemlerle kim, nasıl hareket edecekti? Çözüm üreten, Türkiye. Bu enflasyonun üstesinden gelecek olan da Türkiye'dir. İş dünyasına sesleniyorum; kazanmıyor musunuz? Çalışanlarınızla paylaşmıyor musunuz? 'Yandık, bittik' diyenlere kulak asmayın. Bu ülke yanmaz" dedi.



'KARAMSARLIK TABLOLARINI YIKACAK ÖZGÜVENDEYİZ'



Hangi spekülatif hareketler yapılırsa yapılsın vatan, millet aşkının söndürülemeyeceğini belirten Bakan Nebati, "Onların gözünde ekonomi birtakım grafik ve ezberlenmiş hazır olan formüllerdendir. Unuttukları bir şey var bunların yanında bir ekonominin ve paydaşlarının başta kendilerine olmak üzere kendilerine duyduğu güvendir, bir özgüven meselesidir. Özgüvenimizle istikrarlı duruşumuzla yol ve yöntemleri bilişimizle bütün engelleri ve karamsarlık tablolarını yıkacak iradeye sahibiz elhamdülillah. 2020 yılında Türkiye, Çin'den sonra büyüyen ülke oldu. Dünya ne oldu? Küçüldü. Dünya Bankası'ndan uluslararası kuruluşlara kadar Türkiye yüzde 3 büyüyecek, 4 büyüyecek, diye başladılar. Ne oldu? Yüzde 11 büyüdü. 'İşsizlik patlayacak yüzde 14,15 olacak' diyenler ne oldu? Son açıklanan veriyi biliyorsunuz; yüzde 10,7'ye düştü. Bu ülkeyle birlikte herkes büyüyecek, büyümeye devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse kapatamaz. Dünya aynı problemlerle karşı karşıya kalıyor. Karadeniz'in kuzeyinde savaş var, emtia, petrol, gıda fiyatları almış başını gidiyor. Sonuç; dünyada, ABD'de, Avrupa'da son 40 yılın, 50 yılın, 70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalan ülkeler var. Ortada Türkiye ve dünya açısından ciddi bir problem var. Ne diyorlar? 'Yandık, bittik, öldük'. Kim diyor? Önünde akademik titri olanlar muhalefetin önde gidenleri, ülkenin akıllıları; televizyonda konuşuyorlar" diye konuştu.



'ENFLASYON YAKIN ZAMANDA TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK'



İş insanlarına yatırımlarına devam etmeleri konusunda seslenen Bakan Nebati, "Sorunlara gözlerimizi kapayıp, halı altına süpürenlerden değiliz. Sorunlara karşı paydaşlarımızla nasıl çözüleceğine dair kafa yoruyoruz. 2018'den beri yükselen döviz kuru küresel fiyatlarla birleşince enflasyon arttı. Ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek de yine Türkiye'dir, yine biziz. Göreceksiniz; enflasyon, yatırımlara devam ettiğimiz sürece çok yakın zamanda tek haneli rakamlara inecektir. Çok ucuz kredi veriyoruz, yatırımlara devam edin. Samsun’daki müjdemiz; Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği 150 milyar liralık ve yüzde 9'a kadar faiz oranıyla enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde Türkiye ekonomisinin modeline uygun bir şekilde üretim, ihracat, turizm, teknolojik alanlarda yatırım yapacak tarım da dahil olmak üzere kim varsa önlerine bunları sunuyoruz" dedi.



Bakan Nebati, konuşmasının ardından iş dünyası temsilcileri ile birlikte düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.