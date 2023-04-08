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Bakan Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 00:31
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Bakan Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Ankara

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımında sürüş esnasında çekilen fotoğraflar yer alırken, aracın makam araçlarında kullanılan kırmızı plakalı olması dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOGGOtomobilHazineveMaliyeBakanıNureddinNebati
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