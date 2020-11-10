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Bakan Pakdemirli: Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyanın önemli ithalatçılarından Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarının Türk kanatlı sektörüne açıldığını belirterek, 6 Kasım itibarıyla ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatının başladığını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2020 Salı 11:38
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Bakan Pakdemirli: Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzun süredir devam eden resmi temas ve görüşmelerin ardından 'Türkiye’den Çin'e İhraç Edilebilecek Kanatlıların Denetimi, Karantina ve Veteriner Sağlık Şartları Hakkında Protokol Taslağı'nda anlaşma sağlandı. Hazırlanan veteriner sağlık sertifikası modeli ve Türkiye'den ihracat talebi bulunan 38 işletme bilgisi, Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine iletildi.

'DÜNYANIN 73 ÜLKESİNE KANATLI ETİ İHRAÇ EDİYORUZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, "Ülkemizden Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Bakanlığımız tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda, kanatlı eti ve ürünlerinin ihracatında, dünyanın önemli ithalatçılarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapıları Türk kanatlı sektörüne açması, sektörümüz açısından çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte daha fazla kanatlı işletmesinin ihracat yapması için bakanlık olarak onaylı işletme sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Türkiye'nin, kanatlı et üretiminde dünyada sayılı ülkelerden olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Üretimden tüketime tüm aşamalarda gıda güvenilirliğini uyguluyoruz. Bu güvenilirliği sağladığımız için söz konusu ürünlerimizi Irak, Gürcistan, Japonya, Rusya Federasyonu ve Gümrük Birliği ülkelerinin de dâhil olduğu toplam 73 ülkeye ihraç etmekteyiz. 2019 yılında 613 milyon dolar kanatlı et ve ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bu ihracatımızı daha artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı içinde Çin'e süt ürünleri ihracatının da başladığını ve 56 işletmenin onaylandığını hatırlatarak, süt ürünleri ihracatının sorunsuz devam ettiğini vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliKanatlı Et Ve ürünleriIhracat
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