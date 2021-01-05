Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatta tarihi bir rekorla kapattık

ANKARA - Bakan Pekcan, Bakanlığın 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Programda Bakan Pekcan'ın yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de yer aldı. Bakan Pekcan, Türkiye'nin 2020 Ekim ayında bir rekora imza attığını ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladığını hatırlattı. 2020 yılının son ayında bu rekoru daha da geliştirdiklerini belirten Pekcan, "2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyar dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır. 2020 gibi zor bir yılın, böylesine önemli bir rekorla kapatılmasını temin eden ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 17 milyar 844 milyar dolarlık ihracat, Türkiye'nin dış ticaretteki gücü ve dinamizminin somut bir göstergesidir. Bu şekilde 2020 yılını 169 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, pek çok ihracat pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmalarına rağmen gerçekleştirilen 169 milyar dolarlık ihracat; ihracatçılarımızın başarısıdır; Türkiye’nin başarısıdır" dedi.



'İHRACATTA EN YÜKSEK ÇEYREK DÖNEM REKORU KIRILDI'



Pekcan, pandeminin etkisiyle ihracatın yılın ikinci çeyreğinde 32,4 milyar dolara gerilediğini, yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde yüzde 33,8 oranında hızlı bir toparlanma ile 43,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti. Pekcan, "Yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çeyreklik ihracat ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'nde salgında ikinci dalganın yaşandığı ve kısıtlama tedbirlerinin alındığı yılın son çeyreğinde ihracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,4, 2019 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 6,7 artarak 51,2 milyar dolar olmuştur. Dolayısıyla, 2020 yılı Aralık ayı ile gelen en yüksek aylık ihracat rekorunun yanında; 2020 yılı son çeyreği itibariyle, 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır" diye konuştu.



'EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA'



Pekcan, ülkelere göre ihracata bakıldığında 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ülkenin yaklaşık 16 milyar dolar ihracat ile Almanya olduğu kaydederek, "Almanya'yı 11,2 milyar dolar ihracat ile İngiltere izlerken üçüncü sırada 10,2 milyar dolar ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri yer almıştır. Ayrıca 2020 yılında, bir önceki yıla göre İsrail ve Rusya Federasyonu’na ihracatımızda artış gözlenmektedir. 2020 yılında ülkelere göre ihracatta, ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. Bunlardan ilk 3'ü sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olmuştur" ifadesini kullandı.



'İLK DEFA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN FİRMA SAYISI 18 BİN 123'



İhracatçı sayısındaki artışın sürmesinin de önemini vurgulayan Pekcan, "2020 yılında ihracatçı sayımız bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 87 bin 400'ü aşmıştır. Aralık ayında ihracatçı firma sayımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artış yaşanmıştır. Ayrıca, 2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 olarak gerçekleşmiştir. 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayımız 2019'da 14 bin 481 iken; bu rakam pandemi koşullarına rağmen 14 bin 620’ye yükselmiştir" dedi.



'PANDEMİ DESTEĞİNE 1 MİLYON 200 BİNİ AŞKIN ESNAF BAŞVURDU'



Pekcan, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketini açıkladıklarını anımsatarak, salgından etkilenen esnafa ocak, şubat ve mart aylarında ödenmek üzere aylık bin lira, toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği sağlanacağını ifade etti. Pekcan, "Ayrıca, ocak, şubat ve mart aylarında büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği sağlıyoruz. E-devlet üzerinden başvurular alınmaya başlanmış olup bugün itibariyle desteğe 1 milyon 200 bini aşkın esnaf ve sanatkârımız ile gerçek kişi tacirlerimiz başvurmuştur" dedi.