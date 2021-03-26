Bakan Pekcan "Kolay ihracat platformu 2.0"ı tanıttı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Kolay İhracat Platformu 2.0 tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün burada sizlere, ülkemizin ihracat vizyonuna katkı sağlamak için girişimcilerimizin hizmetine sunduğumuz en önemli araçlardan olan 'Kolay İhracat Platformu'nun yenilenen ve güçlenen yapısından bahsetmek istiyorum. Çağın koşulları gereği kaçınılmaz hale gelen dijital dönüşüm kavramının ekonomik ve toplumsal yaşamımızı nasıl etkilediğini ve iş yapma biçimlerimizi nasıl kökünden değiştirdiğini hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Ekonomilerin rekabetçi kalabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye yatırım yapmaları gerektiğini biliyoruz. Bakanlık olarak, ülkemizin makroekonomik istikrarına olumlu etkileri olan ihracatın artırılmasına yaptığı katkıların bilinciyle teknolojinin ve dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu nedenle, ülkemizdeki ihracat altyapısının dijitalleşme ekseninde gelişmesine büyük önem ve hassasiyet gösteriyoruz. Bu gelişme alanlarından birisi de, günümüzde sahip olabileceğiniz en değerli nesne haline gelen "veri"yi doğru biçimde kullanmak. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, büyük veriyi doğru şekilde kullanabilenler öne geçiyor. Veriyi kullanırken hem en güncel analiz yöntemlerinden yararlanarak doğru kararları alabilmek; hem de verinin ortaya koyduğu bilgiyi kullanıcı dostu bir şekilde tüm girişimcilerimizin hizmetine sunabilmek oldukça önem arz ediyor. Biz de Bakanlık olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyor, ticaret erbabımız ve vatandaşlarımız için dijitalleşme ve otomasyon adına hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz" diye konuştu.





"EN HEYECAN VERİCİ PROJELERİMİZİN BAŞINDA GELİYOR"



Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu, tam da bu amaçla devreye aldığımız kapsamı, niteliği, hedef kitle ve etki alanı, ayrıca içinde barındırdığı teknoloji itibarıyla en heyecan verici projelerimizin başında geliyor. Kolay İhracat Platformu, ihracat hedefi olan KOBİ'lerimizin, Kooperatiflerimizin ve girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları her bilgiye tek bir platformdan, en güncel haliyle ulaşmalarını sağlıyor. Bu dijital çağın bize sağladığı büyük çaplı verileri makine öğrenmesi algoritmalarıyla işleyerek ülkemizin ihracat vizyonuna önemli katkı sunuyor. Geçtiğimiz günlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi alanında atılacak adımlara yönelik ilan etmiş olduğu Ekonomi Reformlarına paralel olarak ihracatçı ve ihracat hedefi olan girişimcilerimizin hizmetine sunduğumuz Kolay İhracat Platformumuzun, ülkemiz ihracatının tabana yayılmasını tesis edeceğine ve ülkemizin yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.





"KAMU KAYNAKLI EN GELİŞMİŞ İHRACAT DESTEK PLATFORMU OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIMAKTADIR"



"Bildiğiniz gibi, Kolay İhracat Platformu 28 Ağustos 2020 tarihinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı" diyen Pekcan, "Bugüne kadar platformumuz, 107 binin üzerinde anonim ve 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşarak ihracatçımızın bir numaralı bilgi kaynağı haline geldi. Bu platformumuzun en önemli araçlarından olan 'Akıllı İhracat Robotu' 25 binden fazla sorguyla ihracatçılarımıza büyük veriye dayanan kullanıcıya özgü pazar önerileri sundu. Kolay İhracat Platformu, 'Dünya Ekonomik Forumu 4. Sanayi Devriminde Ticaret' raporunda, yapay zeka alanında en iyi uygulamalardan biri olarak gösterilmekte ve küresel manada kamu kaynaklı en gelişmiş ihracat destek platformu olma özelliğini taşımaktadır. Bu çerçevede, bakanlık olarak, standartları oldukça yükseğe taşıdığımızın ve bu alanda dünya çapında bir ilki gerçekleştirdiğimizin altını çizmek isterim. Ancak biz bu başarılarla yetinmiyor; kendimizle yarışa devam ediyoruz, edeceğiz. Sunabileceğimiz en güçlü desteği sağlayarak girişimcilerimizin önünü açmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, gerek teknolojik altyapısı gerekse kullanıcı dostu içerikleriyle Kolay İhracat Platformunu çok daha öteye taşıyan yeni modüller oluşturduk. Yeni eklediğimiz modüller ile birlikte, Kolay İhracat Platformunun sunmuş olduğu danışmanlık hizmetinin kapsamını ve değerini en üst düzeye çıkarmış bulunuyoruz" dedi.





"İÇERİK BAKIMINDAN ADETA YENİ BİR PLATFORM DAHA ORTAYA KOYUYORUZ"



Pekcan, "Bildiğiniz üzere, Kolay İhracat Platformumuz, en gelişmiş ve en yenilikçi analiz yöntemlerini içinde barındıran bir platform olarak kurgulandı. İlk versiyonunda devreye aldığımız modüllerle birlikte, Kolay İhracat Platformumuz teknoloji altyapısı, kapsamı ve veri yönetimi tasarımı bakımından dünyadaki benzer örnekleri oldukça geride bırakmıştı. Bu noktada, Ağustos ayında devreye aldığımız özellikleri kısaca tekrar üzerinden geçmek istersek: Makine öğrenmesi algoritmaları ile hedef pazar önerisi yapan Akıllı İhracat Robotu, 190'ın üzerinde ülke ve 5 bin 400 ürün özelinde gümrük vergilerinden rakip analizlerine kadar ihracata yönelik detaylı bilgilerin yer aldığı 1 milyondan fazla 'Pazara Giriş Haritası' Bu ülkelerle ilgili ticarette ihtiyaç duyacağınız stratejik Pazara giriş kriterleri ve ticaret müşavirlerimizden güncel gelişmeler başta olmak üzere hemen her bilgiyi sunan ülke sayfaları,17 sektörümüz için detaylı ve güncel sektör sayfaları ile ihracat kokpiti, mevzuat sayfası, etkinlik takvimi gibi daha birçok özellik yer almakta. Kolay İhracat Platformu 2.0 ile içerik bakımından adeta yeni bir platform daha ortaya koyuyoruz. Birazdan detaylarını anlatacağım modüllerimizin başında makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak, hedef pazar tavsiyesi sunmanın yanı sıra, ürün çeşitlendirmesi için de öneriler sunan alternatif ürün robotu geliyor" dedi.





"ÇOK GENİŞ BİR EĞİTİM MODÜLÜ HAZIRLADIK"



"İhracatçılarımıza sadece pazar tavsiyesi vermekle kalmıyor; doğrudan iletişim kurabilecekleri 18 milyon alıcı bilgisini kendilerine sunuyoruz" diyen Bakan Ruhsar Pekcan, "Ayrıca, çok geniş bir eğitim modülü hazırladık. Burada farklı ihracat olgunluğuna sahip firmalarımız için 100'ün üzerinde eğitim videosu hazırladık. Yine burada, ihracata dair hiçbir bilgisi olmayan bireylerin dahi ihracat yapmasını sağlayacak olan adım adım ihracat rehberimiz ile; firmalarımızın yabancı dil engelini de aşmalarına yardımcı olmak ve yazışma usullerinde profesyonellik kazanmalarını sağlamak üzere İngilizce yazışma şablonları yer alıyor. Kolay İhracat Platformu ve Türkiye Tanıtım Grubuna ait AskTurkiye arasında gerçekleştirdiğimiz tasarım ve veri entegrasyonu ile firmalarımız, platformda oluşturacakları firma ve ürün vitrinleriyle AskTurkiye'yi ziyaret eden yabancı ithalatçılar ile buluşacaklar. Yine platformda yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu Dijital Asistanımız firmalarımızın sorularına 7/24 cevap verecek. Platforma eklediğimiz en kapsamlı modüllerimizden bir diğeri ise, makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak ihracatçılarımızın mevcut ürünlerine özel alternatif ürün önerileri yapan 'Alternatif Ürün Öneri Robotumuz' " şeklinde konuştu





"PLATFORMDA 100'ÜN ÜZERİNDE EĞİTİM VİDEOSU YER ALIYOR"



Pekcan şöyle devam etti: "Küçük İşletmeler için sosyal medya yönetiminden Kişisel Marka Yaratmaya, Dijital pazarlama stratejisinden gümrüklerimizdeki dijital uygulamalara kadar platformda 100'ün üzerinde eğitim videosu yer alıyor. Platformdaki dersleri: Temel Dış Ticaret, Dış Ticaret Uygulamaları, Girişimcilik, Temel Dijital Yetkinlikler ve E-ticaret başlıkları altında topladık. Kullanıcılarımız, her ders grubuna ait ayrı ayrı sertifika alabiliyorlar. 'İhracat herkes için çok kolay! diyerek hazırladığımız kullanıcı dostu adım adım ihracat rehberimizle, ihracat süreçlerinin baştan sona her aşaması hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu rehberi hazırlarken kendimize "ihracatı hiç bilmeyen girişimcimlerimizin bu rehberi kullanarak ihracata başlayabilmesi" hedefini koyduk"