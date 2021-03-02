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Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubat'ta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle; 16 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2021 Salı 14:25
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Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık

ANKARA - Bakan Pekcan, düzenlenen toplantıda 2021 yılı şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Merkezi Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda kadın ihracatçı katıldı. 

Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında Çin ile beraber 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan 2 ülkeden birisi olduğunu vurgulayan Pekcan, "Yılın 3'üncü çeyreğine yüzde 6,3, son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüyen Türkiye ekonomisi 2020 yılı genelini orta vadeli hedefinin de yüzde 1,5 üstünde artırarak yüzde 1,8 büyümüştür. 2020 reel gayri safi hasılalardaki değişim oranları Türkiye'den başka sadece Çin'de pozitif yönde yüzde 2,3 olup, ABD yüzde 3,5, Japonya yüzde 4,8, Almanya yüzde 5, Fransa 8,1, İngiltere 9,9 daralmıştır. İhracatta geçtiğimiz yıl, 3'üncü ve 4'üncü çeyrekler itibariyle çok hızlı bir toparlanma ve artış trendimiz başlamıştır. 2020 yılının son çeyreğinde ihracatımız yüzde 6,7 oranında artış ile ilk defa 50 milyar doların üzerinde 51.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ihracatımız orta vadeli program hedefimizin de 3,8 milyar üzerine çıkarak 169 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılından itibaren üst üste 5 yıl Avrupa’nın ithalatında artış gösteren tek ülke Türkiye olmuştur" dedi.  

'16 MİLYAR 12 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Pekcan, şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin ise, "Şubat ayında da ihracatımız başarı grafiğini artırarak sürdürmüştür. Yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle bugüne kadar şubat ayında 15 milyar dolar ihracat bile yakalanmamışken, biz 16 milyar doları da aşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık. Ocak-Şubat ihracatları ile yıla oldukça hızlı başlayarak bu başarıyı sağlayan tüm ihracatçılarımızın içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanIhracat Rakamı
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