Bakan Varank: 1685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz

Ankara

Varank, KOSGEB Basın Merkezi'nde kurum tarafından yürütülen KOBİGEL Programı'nın sonuçlarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir acı yaşandığını ifade eden Varank, "Yaraların sarılmasının ve deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasının yolu bölgedeki üretimin ve ticaretin tekrar canlandırılmasından geçiyor." diye konuştu.

Varank, afetten sonra sahaya inerek, depremden etkilenen işletmelerin ihtiyaçlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Bu ihtiyaçlara yönelik acil ve kapsamlı destek programları oluşturduklarını vurgulayan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'ye 7 cumhurbaşkanı yardımcılı bir kaos düzeni vadeden 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremler sonrası farklı açıklamaları oldu. Bir tanesi şöyle, 'Teşvikler verip, insanların afet bölgesinde yatırım yapmasını sağlayacağız.' Biz zaten depremde yıkıma uğrayan ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil ettiğimizi, bu ilçeleri en üst seviye teşviklerden faydalandıracağımızı ilan etmiştik. Görüyorsunuz muhalefetin en büyük problemi bu. Aynısını ABD'den ithal danışmanlarıyla hazırladıkları 'sözüm ona' vizyon belgelerinde de yaptılar. Mevcut durumu araştırmadan, göz boyayıcı vaatler ortaya koymaya çalışıyorlar. Hayata geçirdiğimiz ne varsa bulup bunu vaat olarak vatandaşlarımızın önüne koyuyorlar. İnsan bir şey söylemeden ve vaatte bulunmadan önce, bununla ilgili araştırma yapmaz mı? İş yapmak değil, derdiniz göz boyamak olunca demek ki hiçbir şeyin önünü arkasını araştırmadan bu vaatleri ortaya atıyorsunuz."

"Afet bölgesindeki işletmelerin KOSBEB'e borçlarını sildik"

Varank, KOSGEB eliyle deprem bölgesinde yer alan KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı da hemen devreye aldıklarını anımsattı.

Bu sayede küçük ve orta ölçekli işletmelerin hasar durumuna göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağladıkları bilgisini veren Varank, şöyle konuştu:

"Afet bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçlarının tamamını sildik. Deprem bölgesindeki sorunlardan bir tanesi de iş gücünün tekrar çalışmaya başlayabilmesi için emekçi kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi. Bu noktada çalışanlarının barınma sorununu çözmek için konteyner satın alacak KOBİ'lere konteyner başına 30 bin liraya kadar destek sağlama kararı aldık. Böylelikle çalışanlarıyla buluşacak KOBİ'lerimizin daha hızlı ayağa kalkmasını desteklemiş olacağız."

Varank, KOSGEB'in afet bölgesindeki KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında, ülke genelindeki çalışmalarına da tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Sanayideki rekabetçiliğin, verimlilik, inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi faktörlere dayalı bir kavram haline geldiğine dikkati çeken Varank, "Dijital dönüşümün ve verimliliğin rekabetçilikteki önemli hususlar olduğu işletmelerce görülüyor. Üretim süreçleri, pazarlama ve satış faaliyetleri açısından dijitalleşme bir tercih değil, zorunluluk. Dönüşmekten kaçınanlar ya da değişime ayak uyduramayanlar, zamanla geride kalacak ve rekabet güçlerini kaybedecek. KOBİGEL Destek Programı başlığı altında 2019'dan bu yana 'imalat sanayisinde dijitalleşme' çağrılarına çıkıyoruz." dedi.

Varank, KOSGEB'in bu desteklerinin, imalatçı KOBİ'lerin dijitalleştirme, verimlilik, üretim kalitelerini yükseltme ve dijital teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Geçen yıl söz konusu desteğin kapsam ve limitlerini artırdıklarını söyleyen Varank, işletme başına 1 milyon lira olan destek üst limitinin dijitalleşme başlığında 2 milyon liraya yükseltildiğini ifade etti.

Varank, yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik projelerine verecekleri desteği de 1,5 milyon liraya yükselttiklerini bildirdi.

- KOBİGEL'e 6 bine yakın başvuru

KOBİGEL Destek Programı kapsamında 6 bine yakın başvuru olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimizin gösterdiği bu yoğun ilgi bizi memnun etti. Bu KOBİ'lerimizin dünyayla rekabet edebilmek için neler yapmaları gerektiği hususunda farkındalıklarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Artık doğru zamanda, doğru teknolojilere yatırım yapan bir Türkiye var. Dijitalleşme başlığında toplamda 311 işletmemizin projeleri için 340 milyon liralık destek sağlayacağız. Verimlilik ve rekabetçilik başlığında ise 1,7 milyar lira bütçeye sahip 1374 projenin desteklenmesine karar verdik. Toplamda 1685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz."

Varank, son 3 yılda KOBİGEL kapsamında 935 projenin desteklenmeye hak kazandığına dikkati çekerek, bu rakamları daha yukarılara çıkarmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

- Togg'un teslimat süreci

Togg'daki teslimat sürecine ilişkin de bilgi veren Varank, "İnşallah pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Emine Hanım ile beraber sipariş vermişlerdi, araçlarını teslim edeceğiz. Bunun ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den (İlham Aliyev) randevumuzu aldık. İnşallah ikinci aracımızı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da şirket, planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacak." dedi.