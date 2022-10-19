Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ± 2 katÄ±ndan fazla artÄ±rdÄ±k

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, Gayrisafi yurt iÃ§i Ar-Ge harcamasÄ±nÄ±nÂ 2021 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL'ye yÃ¼kseldiÄŸini belirterek, "Biz, 2002 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkeyi teslim aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ±n milli gelire oranÄ± sadece 1000â€™de 5 idi. Ä°ÅŸte biz Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ± 2 katÄ±ndan fazla artÄ±rdÄ±k" dedi.



Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± KalkÄ±nma AjanslarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n BÃ¶lgesel KalkÄ±nma Dergisi'nin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± Ankara'daki OrtadoÄŸu Teknik Ãœniversitesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi. ToplantÄ±da konuÅŸan Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, kalkÄ±nmanÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekerek, "'DÃ¼nya Ã¼lkelerinin ortak hedefi ne?â€™ diye sorsak herhalde ekseriyetin cevabÄ± â€˜Topyekun ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmayÄ± yakalamakâ€™ olurdu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kalkÄ±nma, Ã¼lkeler iÃ§in Ã¼retimin, milli gelirin, ekonomik, siyasi ve sosyal refahÄ±n artmasÄ±dÄ±r. BÃ¶lgesel kalkÄ±nma ise, Ã¶zellikle bizim gibi geliÅŸmekte olan Ã¼lkeler iÃ§in ziyadesiyle Ã¶nemlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶lgesel kalkÄ±nma, ekonomik ve sosyal yapÄ±yÄ± birleÅŸtirerek kaynaklarÄ± etkin daÄŸÄ±tabilmenize, bÃ¶ylece bÃ¶lgeler arasÄ±nda refah seviyesi farkÄ±nÄ± azaltabilmenize imkan saÄŸlar"Â dedi.



'25 BÄ°NE YAKIN PROJEYE 15 MÄ°LYAR TL ÃœZERÄ°NDE DESTEK SAÄžLADIK'



Varank, refahÄ±, Ã¼lkeye her yanÄ±na adil bir biÃ§imde daÄŸÄ±tmak, il ve ilÃ§elerin rekabet gÃ¼Ã§lerini geliÅŸtirmek, bÃ¶lgeler arasÄ±ndaki geliÅŸmiÅŸlik farkÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in 'Topyekun kalkÄ±nmÄ±ÅŸ TÃ¼rkiye'Â parolasÄ± ile hareket ettiklerini bildirdi. BugÃ¼ne kadar kamu, sivil toplum ve Ã¶zel sektÃ¶rden 25 bine yakÄ±n kalkÄ±nma odaklÄ± projeye 15 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde destek saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Varank, "Tabii bu iÅŸ yalnÄ±zca finansal destek saÄŸlamakla olmuyor. KalkÄ±nma; eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, insan kaynaÄŸÄ±ndan alt ve Ã¼st yapÄ±lara, yatÄ±rÄ±m ve Ã¼retimden teknolojiye kadar birÃ§ok politika alanÄ±nÄ± da iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Her bir politika alanÄ±nÄ±n kendine Ã¶zgÃ¼ iÃ§ dinamikleri olsa da hemen hepsini ilgilendiren ortak bir nokta elbette var, o da mekan olgusu. Hangi politikayÄ± nasÄ±l uygulayacaÄŸÄ±nÄ±z ne kadar Ã¶nemliyse, bunu nerede uygulayacaÄŸÄ±nÄ±z da bir o kadar Ã¶nemli" diye konuÅŸtu.



'AVRUPA BÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPTIÄžIMIZ Ã‡ALIÅžMALARI TAKÄ°P EDÄ°YOR'



â€˜Avrupa BirliÄŸi Ä°lerleme Raporuâ€™nda TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶zellikle inovasyon ve bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarda geldiÄŸi noktanÄ±n 'Ã§ok iyi'Â olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Varank, "Avrupa BirliÄŸi ile bilimsel faaliyetler, Ar-Ge ve inovasyon alanÄ±nda Ã§ok yakÄ±n iÅŸ birliÄŸimiz var. Bu manada da Avrupa BirliÄŸi bu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hem takdir ediyor hem de yeni iÅŸ birlikleri iÃ§in bizimle yakÄ±n iletiÅŸim halinde kalmaya devam ediyorlar"Â diye konuÅŸtu.



BÃ¶lgesel kalkÄ±nma alanÄ±nda hem masada hem de sahada oldukÃ§a yoÄŸun olduklarÄ±nÄ± bildiren Varank, "Biz BakanlÄ±k olarak bÃ¶lgesel kalkÄ±nma alanÄ±nda edindiÄŸimiz tecrÃ¼benin paylaÅŸÄ±lÄ±p Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ±, paydaÅŸlar arasÄ±nda iletiÅŸimin gÃ¼Ã§lenerek yeni iÅŸ birliÄŸi kapÄ±larÄ±nÄ±n aralanmasÄ±nÄ± arzu ediyoruz. BugÃ¼n bir araya gelmemize vesile olan BÃ¶lgesel KalkÄ±nma Dergisini de aslÄ±nda bu manada kamu ve akademi dÃ¼nyasÄ± arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revi iÃ§in hayata geÃ§iriyoruz. Dergimiz, bÃ¶lgesel kalkÄ±nma alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan ya da Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±mÄ±z iÃ§in adeta bir referans kaynak olarak hizmet edecek"Â ifadelerini kullandÄ±.



Dergide bÃ¶lgesel kalkÄ±nmanÄ±n ekonomik, sosyal ve Ã§evresel farklÄ± boyutlarÄ±nÄ± iÃ§eren makalelere yer verileceÄŸini sÃ¶yleyen Varank, "TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce makalelerin yayÄ±mlanacaÄŸÄ±, aÃ§Ä±k eriÅŸimli ve hakemli bir dergi olarak 3'er aylÄ±k dÃ¶nemler halinde yayÄ±mlanacak. Ä°nanÄ±yoruz ki bÃ¶ylelikle bÃ¶lgesel kalkÄ±nma alanÄ±ndaki bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± ve niteliÄŸini artÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Hem bÃ¶lgesel kalkÄ±nma dergisinin duyurulmasÄ± hem de araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yayÄ±m yapmaya teÅŸvik etme hususunda sizlerin desteklerinizi beklediÄŸimizi Ã¶zellikle belirtmek isterim"Â dedi.



'AB'DE ÃœLKELER KENDÄ° KÃ–MÃœR SANTRALLERÄ°NÄ° AÃ‡MAYA BAÅžLADI'



BatÄ±â€™nÄ±n ortaya koyduÄŸu kurallarÄ± kendisinin ne kadar kolay Ã§iÄŸneyebildiÄŸini bu gÃ¼nlerde daha net gÃ¶rdÃ¼klerini dile getiren Varank, "BakÄ±nÄ±z, yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle ilgili, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili en Ã¶nemli unsurlardan bir tanesi karbon salÄ±nÄ±mÄ±. Biz yÄ±llarca Avrupa BirliÄŸi ile, â€˜Siz kÃ¶mÃ¼r santrallerini kapatacak mÄ±sÄ±nÄ±z, kapatmayacak mÄ±sÄ±nÄ±z?â€™ tartÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k. Bize parmak salladÄ±lar. 'Bu kÃ¶mÃ¼r santrallerini kapatmanÄ±z lazÄ±m, Ã§evreye etkisi Ã§ok fazla' dediler. Ama bugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada Avrupa BirliÄŸiâ€™nde Ã¼lkeler, kendi kÃ¶mÃ¼r santrallerini tekrar aÃ§maya baÅŸladÄ±lar. Demek ki zor, oyunu bozuyormuÅŸ"Â dedi.



'ARGE HARCAMALRI 26 MÄ°LYAR 905 MÄ°LYON LÄ°RA ARTTI'



TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumuâ€™nun (TÃœÄ°K) Ar-Ge harcamalarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlara da deÄŸinen Varank, "Gayrisafi yurt iÃ§i Ar-Ge harcamasÄ± 2021 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL'ye yÃ¼kseldi. Bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ±n gayrisafi hasÄ±la iÃ§erisindeki oranÄ± 1,09â€™dan 1,13â€™e yÃ¼kseldi. Biz, 2002 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkeyi teslim aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ±n milli gelire oranÄ± sadece 1000â€™de 5 idi. Ä°ÅŸte biz Ar-Ge harcamalarÄ±nÄ± 2 katÄ±ndan fazla artÄ±rdÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.