Bakan Varank: 'Deneyap' gençlere bilimi sevdirmek üzere kurgulanmış bir proje

ANKARA

Bakan Varank, 27 il ve 38 merkezde devam eden, gençlerin teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlaması için hazırlanan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavlarına katıldı. Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan sınavların yapıldığı salonu gezerek, gençlerin heyecanına ortak olan Varank "Deneyap projesi; Türkiye'de gençlere, öğrencilere bilimi, teknolojiyi sevdirmek, özellikle bu alanlardaki gençlerin iştiyakını azaltmak ve onlara geleceğin teknolojileri hakkında eğitim vermek üzere kurgulanmış bir projemiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 günlük programında bu projeyi ilan etmiştik ve 2023'ün sonuna kadar Türkiye'de 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağımızı ilan etmiştik. İlk 2 fazda 30 şehrimizde teknoloji atölyeleri kurduk. Burada ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz farklı kategorilerde tasarım, programlama, yapay zeka, nanoteknoloji gibi gelecekte çığır açıcı teknolojilerde eğitimler alıyor. O kapsamda da bu dönemde 27 farklı şehirde 36 tane daha Deneyap Teknoloji Atölyesi açıyoruz" diye konuştu.