Bakan Varank: İnverter yatırımları Türkiye'de artacak

ANKARA,(DHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kolarc Makine'nin Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) güç elektroniği fabrikasını ziyaret etti. Firmanın genel müdürü İlker Olucak, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Varank'a firmanın dijitalleşmeye yönelik çözümleriyle ilgili sunum yapıldı. İncelemenin ardından değerlendirmeler yapan Bakan Varank, "Bu firma iş hayatına inverter kaynak makineleri yaparak başlamış. Kolarc markasıyla hem Türkiye'ye satışı var hem ihracat yapan bir firmamız. Güç elektroniği sektörde çok farklı alanlarda kullanıldığı için adımlarını solar panellerin inverterlerini yapmak üzere atmaya başlamışlar. Güç elektroniği alanında çok ciddi üretim yapan bir firmayı ziyaret ediyoruz. Kaynak makineleri, sanayinin temelini oluşturuyor. Bu makinelerin robot ve endüstriyel otomasyonla yakın iş birliği içerisinde çalışıyor olması üretim süreçlerine çok ciddi katkı sağlıyor" diye konuştu.

'İTHALATI KESMEK HEDEFİMİZ'

İnverter kaynak makinelerinde şu anda yerli üretim yapan başka firma olmadığına değinen Varank, "100 milyon doların üzerinde ithalatın olduğu bir sektör. Bu manada özellikle arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedim. Yerli imkanlarla inverterin Türkiye'de üretilmiş olması, şu anda piyasa satılıyor olması ülkemiz ekonomisi açısından önemli. Biz tabii ki bir markayla da yetinmek istemiyoruz. Halihazırda 100 milyon doların üzerinde seyreden ithalatı kesmek hedefimiz. Yenilenebilir enerji projeleri ile güneş panellerinin sayıları arttıkça inverter yatırımları da Türkiye'de artacak" ifadelerini kullandı.

'HEP BELLİ ÜLKELERİN MODELLERİNİ KOPYALADIK'

Bakan Varank, işletmenin robotlarla inverter kaynak makinelerinin beraber çalışma, haberleşme ve otomasyonuyla ilgili de çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu otomasyon da tabii dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak. Biz daha önce hep belli ülkelerin modellerini kendimize kopyalamaya çalıştık. İşte Endüstri 4.0. Baktığınızda aslında Almanya'nın bir markası. Ama biz dijitalleşme dediğimizde bugün firmalarımız elektronikte yüksek teknolojili ürünleri kendileri üretebiliyorlar. Ama bunların dijitalleşmesiyle, otomasyonuyla ilgili çözümleri de burada mühendislerimiz kendileri geliştirebiliyorlar. Türk sanayisinin nereye geldiğini görmemiz ve buna göre eğer KOBİ'lerimiz dijitalleşecekse, endüstriyi dijitalleşerek daha verimli hale getireceksek işte bunun gibi yerli çözümleri de sanayiye uygulamamız lazım. Bu manada firmamızın yaptığı bu çalışmalar da çok değerli."