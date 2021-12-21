Bakan Varank: Kara bulutları geride bırakıyoruz

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum" dedi.



Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. Varank, pandeminin tüm ekonomileri olduğu gibi Türkiye'yi de birçok yönden etkilediğini, halen de etkilemeye devam ettiğini söyledi. Etkili ve sonuç odaklı politikalar uyguladıklarını belirten Varank, "Elde ettiğimiz sonuçlarla da ülkemizi dünya genelinden pozitif anlamda ayrıştırmayı başardık. Reel sektörün hamisi olan bakanlığımız da bu süreçte kritik görevler üstlendi. Tüm kurumlarımızla birlikte farklı sektörleri, firmaları, üniversite sanayi iş birliğini, Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizi destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde etki değerlendirmeden sorumlu bir birim ihdas ettik" dedi.



'52,7 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'



Bakan Varank, bakanlık bünyesinde Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) ve Sanayi Sicil Bilgi Sistemi gibi veri altyapıları oluşturduklarını kaydederek, "Ülkemizde faaliyet gösteren 3 milyonu aşkın girişime ait verilerin bütünleşik şekilde yer aldığı GBS'yi geliştirmeye devam ediyoruz. Burada ekonomik, sektörel, bölgesel politikaların tasarlanması ve değerlendirmesi için çok kapsamlı veriler mevcut. Kamu kurumları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki birçok araştırmacı GBS'den istifade ediyor. Tabi bu araştırmacıların yanında, biz de GBS'yi aktif şekilde kullanıyoruz. GBS ile reel sektöre ilişkin kararların daha hızlı alınmasını ve sanayinin güncel durumunu ortaya koymamızı sağlayacak birçok analiz çalışması yapıyoruz. Son aşamasına geldiğimiz 'Veri Görselleştirme ve Karar Verme Merkezi' de bunlardan biri. İmalat sanayi sektörlerine yön vermemizi sağlayacak erken uyarı sistemlerinin kurulmasını ve girişimlerin rekabet güçlerini artıracak çalışmaların yürütülmesini, bu merkez aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu yıl mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ile dijital dönüşüm çağrılarını açtık. Bu çağrılar kapsamında 570 proje başvurusu aldık. Başarılı projelere 52,7 milyar lira yatırım yapılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.



'DESTEK PROGRAMI OLUMLU KARŞILANDI'



Bakan Varank, pandemi sonrası dünyaya Türkiye'yi en güçlü şekilde hazırladıklarını söyleyerek, "Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz. Bu noktada dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik. Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan, kendilerine 'ekonomist' diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum. Şunu herkes çok iyi bilmeli; Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. İhracat yapmak isteyen önünü görebilecek. Üretimini çeşitlendirmek, istihdamını artırmak isteyen herkes yanında devletini en güçlü şekilde görecek" dedi.



'EKONOMİYİ ÜRETİMLE BÜYÜTECEĞİZ'



Türkiye ekonomisinin yoluna emin adımlarla devam edeceğini belirten Bakan Varank, "Yeşil ve dijital dönüşümün yeni ekonomide itici güç olacağı bilinciyle, finansal araçlarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz. İstikrarı öngörülebilirliği sağlamak temel önceliğimizdir. Bunu yaparken, disiplinli kamu maliyesi politikamızdan da asla ödünç vermeyeceğiz. Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnası ile tüm kesimlere yansıyacağından şüpheniz olmasın. Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla da büyütmeyeceğiz. Daha çok üretimle, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz" diye konuştu.



İLK 10'DA YER ALAN ÜNİVERSİTELER



Bakan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan ve her sene kamuoyuna ilan edilen 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2021' sonuçlarını da açıklayarak, "Bu endeks, üniversitelerin birçok açıdan performansını ölçerek etki analizi çalışmalarına da önemli girdiler sağlıyor. 10 yıl önce başlatılan endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü. Endekste ilk 10'da yer alan üniversitelerimiz; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi. Endekste kullanılan tüm göstergeleri ve ilk 50 üniversitemizin bilgisini toplantımız sonrasında TÜBİTAK web sayfasından da sizlerle paylaşacağız" dedi.