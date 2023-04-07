Bakan Varank Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile geldi

İstanbul

İstanbul Sultanbeyli’deki programlarına bakanlığa tahsis edilen Togg T10X ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi'nin açılışı sonrasında, T10X'in önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Togg teknoloji kampüsünden Togg T10X'lerimiz sevkiyatlara başladı"

Bakanlığın destekleriyle kurulan Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirmek için Sultanbeyli'de bulunduğunu dile getiren Varank, "Bugün itibarıyla Togg teknoloji kampüsünden akıllı cihazlarımız, Togg T10X'lerimiz sevkiyatlara başladı. Tırlar bugün araçları teslim etmeye başladı. Bu manada bakanlıklara da araçlar teslim edilmeye başlamış oldu. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilk aracımızı aldık. Ben de buraya aracımızla gelmiş oldum. Tabii mutluyuz, gururluyuz. Böyle önemli bir projenin nihayete ermiş olması, araçlarımızın artık yollarda kullanılıyor olması bizim açımızdan gurur vesilesi. Tabii içimi burkan bir husus var, onu da söylemem lazım. Yani Togg'la geldiğinizde kimse sizin yüzünüze bakmıyor, herkes araçlara bakıyor. Bu manada içimizde bir burukluk da var diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İşte Türkiye'nin otomobili artık yollarda"

Vatandaş araca yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi ilk ilan ettiği andan, aracı ilk tanıttığımız andan itibaren yediden yetmiş yediye gerçekten ülkemizle gurur duymak isteyen vatandaşlarımızın büyük bir teveccüh gösterdiği bir projeden bahsediyoruz. Zaten işte 2019 yılında aracı tanıttıktan sonra her gittiğimiz yerde bize vatandaşlarımız araba çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Bunu soruyorlardı iyi niyetle. Ne zaman biteceğini görmek istiyorlardı. Hamdolsun işte Türkiye'nin otomobili artık yollarda. Tabii bizim siyaset anlayışımızda verdiğimiz sözü tutmak önceliğimizdir. Biz bu millete hangi sözü verdiysek tutmak için gayret gösterdik, mücadele ettik. İşte o projelerden bir tanesini de hayata geçirmiş olduk. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz." diyen konuştu.

Bakan Varank, Togg projesini eleştirenlere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Tabii biliyorsunuz bu projeyi eleştirenler de oldu, farklı kulplar takmak isteyenler de oldu. Biz aracı tanıttığımızda 'bunun fabrikası nerede?' diyenler oldu. Fabrikanın açılışını yaptığımızda 'üretim bandı yok. Bunları nerede üretiyorsunuz?' dediler. Bunları soranlar oldu. 'Birkaç tane araç var. Başka araç yok. Siz milleti kandırıyorsunuz' diyenler oldu. Ben şimdi tekrar başta altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olmak üzere müzmin muhaliflere buradan sesleniyorum. Hani araç nerede diye soranlar gelip Sultanbeyli'de bugün açılışını yaptığımız merkezin önünde aracı görebilirler. İşte il başkanımızla, belediye başkanımız da bugün aracımızı kullanarak buraya geldik. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye'yi teknoloji üreten, yüksek teknolojiye yatırım yapan, katma değerli üretimle kalkınan bir ülke yapmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Varank, "Türkiye'nin otomobili projesi işte Türkiye'ye otomotiv endüstrisinde çağ atlatacak bir projedir. İnşallah bundan sonra Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin nasıl hızlı geliştiğini ve değiştiğini de hep birlikte görmüş olacağız." dedi.

Varank, Togg çekilişinde isminin çıkmamasıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Tabii ben bireysel olarak bu aracı almak için başvurdum ama kurada çıkmadı. Devlet Malzeme Ofisi, Togg'a alım garantisi vermişti. O alım garantisi kapsamında resmi olarak devlete teslim edilen araçlardan bakanlıklara da birer tane teslim ediliyor. Dolayısıyla arkamda gördüğünüz araç şahsi aracım değil, bakanlığın aracı, makam aracı. Ben şimdiye kadar Torolla Corolla Hibrit bir araca biniyordum. O araç da Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobildi. Ama bugün geldiğimiz noktada inşallah bundan sonra Türkiye'nin otomobiline, akıllı, elektrikli Togg'a binmeye inşallah devam edeceğiz."

Öte yandan Bakan Varank'ın programı sırasında vatandaşlar dışarıda T10X'e yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve gençlerle fotoğraf çekilen Bakan Varank, ardından T10X ile törenden ayrıldı.