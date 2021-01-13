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Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz, yıllık yüzde 11, aylık ise yüzde 1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi üretimini en çok arttıran ülkelerden biri olduk" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2021 Çarşamba 16:44
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Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması

Bakan Varank, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Varank, sanayi üretiminin kasım ayında, piyasa beklentilerinin üstünde artarak devam ettiğini belirterek, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz, yıllık yüzde 11, aylık ise yüzde 1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi üretimini en çok arttıran ülkelerden biri olduk. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2020 itibarıyla Ocak 2018’den bugüne en yüksek yıllık değişim oranına ulaştık. Sanayi üretimindeki yükselişi sürükleyen en önemli faktörlerden birinin aylık yüzde 13,7’lik artışla yüksek teknoloji ürünlerinin olması oldukça önemli. Son dönemde başlattığımız yüksek teknoloji yatırım hamleleriyle, bu artışı kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yüksek katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Pandemi sürecinde global talep artışı yaşanan dayanaklı tüketim mallarının üretimi, kasım ayında yıllık yüzde 22,2 artarak ihracatımıza da ciddi bir katkı sağladı. Diğer taraftan sermaye malları üretiminde bir önceki aya göre yaşanan yüzde 3,6’lık güçlü artış, yatırım iştahının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor" dedi.

'2021 TÜRKİYE İÇİN BİR SIÇRAMA YILI OLACAK'

Bakan Varank, sanayi sektöründeki çeşitlendirme ve olağanüstü durumlara adaptasyon kabiliyetinin Türkiye’yi diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada ekonomilerin tarihi daralmalar yaşadığı bir dönemde sanayimizin salgına rağmen gösterdiği bu başarı takdire şayandır. Büyümenin öncü göstergelerinden olan Sanayi Üretim Endeksi’nde ekim ve kasım aylarında gerçekleşen artış; yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor. Ekonomi yönetimi olarak tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021 inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa VarankBakanSanayiTeknoloji
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