Bakan Varank: TÃ¼rkiye'yi Allah'Ä±n izniyle dÃ¼nyanÄ±n Ã¼retim Ã¼ssÃ¼ haline getireceÄŸiz

NEVÅžEHÄ°R - Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, "Biz TÃ¼rkiye'yi yatÄ±rÄ±m, istihdam, Ã¼retim ve ihracatla bÃ¼yÃ¼tmekte, geliÅŸtirmekte kararlÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye'yi Allah'Ä±n izniyle dÃ¼nyanÄ±n Ã¼retim Ã¼ssÃ¼ haline getireceÄŸiz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, Ã§eÅŸitli ziyaretler iÃ§in NevÅŸehir'e geldi. 2023'e DoÄŸru Åžehir BuluÅŸmalarÄ± kapsamÄ±ndaki programda Bakan Varank, aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Varank, "Biliyorsunuz AK Parti, davasÄ± ve felsefesi olan bir partidir. AK Parti kendini milletine adayanlarÄ±n partisidir. KurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana kendisini bu Ã¼lkenin hizmetkarÄ± olarak gÃ¶ren insanlarÄ±n aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± bir partidir. Bizler her gÃ¼n TÃ¼rkiye'nin farklÄ± ÅŸehirlerine gidiyoruz. Oralarda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlar yapÄ±yoruz ve Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m programlarÄ±na katÄ±lÄ±yoruz. Sanayicilerimizle ve esnaflarÄ±mÄ±zla bir araya geliyoruz. Her daim milletimize hizmet iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf ediyoruz. Biz her daim sahadayÄ±z ve vatandaÅŸÄ±mÄ±zla iÃ§ iÃ§eyiz. BÃ¼tÃ¼n kadrolarÄ±mÄ±zla ev ev dolaÅŸÄ±yoruz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼lkemize hizmet iÃ§in ne tÃ¼r fedakarlÄ±klara katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dik duruÅŸunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz" diye konuÅŸtu.



'TÃœRKÄ°YE'YÄ° DÃœNYANIN ÃœRETÄ°M ÃœSSÃœ HALÄ°NE GETÄ°RECEÄžÄ°Z'



Â "DÃ¼nya ekonomik olarak bir durgunluÄŸa doÄŸru gidiyor" diyen Bakan Varank, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"3 yÄ±ldÄ±r pandeminin getirmiÅŸ olduÄŸu sÄ±kÄ±ntÄ±lar, Rusya ve Ukrayna savaÅŸÄ± sebebiyle daha da derinleÅŸmiÅŸ durumda. Ãœlkeler bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± atlatabilmek iÃ§in bir sarmalÄ±n iÃ§ine girmiÅŸ durumdadÄ±r. GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler 40-50 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rmedikleri enflasyon ve iÅŸsizliÄŸi ÅŸu an yaÅŸÄ±yorlar. BÃ¼yÃ¼k bir tehdit iÃ§indeler. UluslararasÄ± toplantÄ±larda emin olun her bir Ã¼lkenin gÃ¼ndeminde 'acaba biz bu kÄ±ÅŸÄ± nasÄ±l atlatacaÄŸÄ±z? Bu enerji krizini nasÄ±l atlatacaÄŸÄ±z' sorusunun endiÅŸesi var. Bununla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±yorlar. Tabii bu kÃ¼resel olumsuz iklimden Ã¼lkemiz de etkileniyor. Biz bunu hiÃ§bir zaman inkar etmedik. Ama burada TÃ¼rkiye'nin durduÄŸu noktayÄ± da gayet gÃ¼zel bir ÅŸekilde deÄŸerlendirmemiz lazÄ±m. Ãœlkemiz bundan Ã¶nce sÄ±cak para politikalarÄ±nda, kur, faiz, enflasyon sarmalÄ±ndan emin olun Ã§ok Ã§ekti. Bu politikalar sebebiyle Ã¼lkemizin Ã¶nÃ¼ne Ã§ok setler Ã§ekildi. IMF kapÄ±larÄ±nda Ã¼lkemizin geleceÄŸine ipotek koyulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak o gÃ¼nler geride kaldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde ortaya koyduÄŸumuz yeni bir anlayÄ±ÅŸ, yeni bir TÃ¼rkiye var. Biz TÃ¼rkiye'yi yatÄ±rÄ±m, istihdam, Ã¼retim ve ihracatla bÃ¼yÃ¼tmekte, geliÅŸtirmekte kararlÄ±yÄ±z. TÃ¼rkiye'yi Allah'Ä±n izniyle dÃ¼nyanÄ±n Ã¼retim Ã¼ssÃ¼ haline getireceÄŸiz. Savunma sanayinde Ã¼lkemizin geldiÄŸi nokta ortada. BugÃ¼n dÃ¼nya medyasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin Ã¼rettiÄŸi savunma sanayi Ã¼rÃ¼nleri ve Ä°HA'larla ilgili haber bulabilirsiniz. Bu geliÅŸmeler Ã§ok gÃ¼zel meyvelerini de veriyor. Soruyorum sizlere bu baÅŸarÄ± geÃ§miÅŸte neden yakalanamadÄ± da ÅŸimdi yakalanabiliyor? Neden artÄ±k dÃ¼nya TÃ¼rkiye'nin savunma sanayindeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± konuÅŸuyor da daha Ã¶nce bunu konuÅŸmuyordu? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ± yapabilmek iÃ§in bir vizyon lazÄ±m. Her ÅŸeyden Ã¶nemlisi bunlarÄ± hayata geÃ§irebilecek bir cesaret gerekiyor. Ä°ÅŸte Ã¼lkede bu liderliÄŸin ve cesaretin adÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan."



'TOGG'UN Ä°LK SERÄ° ARAÃ‡LARI 29 EKÄ°M'DE ÃœRETÄ°LMÄ°Åž OLACAK'



HÃ¼kÃ¼met olarak Ã¼lkeye yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlara deÄŸinen Bakan Varank,Â "21 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlÄ± politikalar neticesinde TÃ¼rkiye her alanda bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yaÅŸadÄ±. UlaÅŸÄ±mdan saÄŸlÄ±ÄŸa, turizmden enerjiye kadar birÃ§ok alanda devasa yatÄ±rÄ±mlara imza attÄ±k. Ãœlkemizi Åžehir Hastaneleri, barajlar, duble yollar, otoyollar ve havalimanlarÄ± ile donattÄ±k. Milletimize ne sÃ¶z verdiysek bunu yerine getirdik. VatandaÅŸÄ±n aklÄ±nda 'bu iktidar bunu yapabilir mi? Yapamaz mÄ±?' diye bir soru yok. Ä°ÅŸte konut projesini ilan ediyoruz kimse 'acaba bu iktidar bunu yapabilir mi?' demez. 'Acaba ne zaman yapabilir. Ben de baÅŸvurup konutlardan alabilir miyim?' der. Millet bunu sorguluyor. Demek ki biz bu gÃ¼veni tesis edebilmiÅŸiz. Ne sÃ¶z verdiysek yerine getirdik. Ä°nÅŸallah bundan sonra da bir seÃ§im dÃ¶nemine gidiyoruz. Ä°nÅŸallah dur durak bilmeden biz bu millete hizmet etmeye devam edeceÄŸiz. Bu Ã¼lke insanÄ± iÃ§in emin olun yerden bir Ã§Ã¶p bile kaldÄ±rmamÄ±ÅŸ insanlar zaman zaman Ã§Ä±kÄ±p bizim yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± eleÅŸtirebiliyorlar. Bizim yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± beÄŸenmeyebiliyorlar. Ancak biz her zaman cesur siyaseti yaptÄ±k. Onlara her zaman 'hodri meydan' dedik. Ä°ÅŸte 29 Ekim yaklaÅŸÄ±yor. MÃ¼zmin muhaliflerin 'nasÄ±l yaparÄ±m da acaba bir kulp takarÄ±m. Bu projeye nasÄ±l bir hata bulurum' diye uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ± TOGG'un ilk seri araÃ§larÄ± inÅŸallah 29 Ekim'de Gemlik'te Ã¼retilmiÅŸ olacak. Biz cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼Â yÄ±lÄ±nÄ± karÅŸÄ±larken Ã¼lkemize bir bÃ¼yÃ¼k gururu hep birlikte yaÅŸatacaÄŸÄ±z. Biz bunun baÅŸlangÄ±Ã§ olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yoruz. Åžu anda doÄŸru teknolojilere doÄŸru zamanda yatÄ±rÄ±m yapan bir TÃ¼rkiye var. Biz bundan sonra Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§acak teknolojilerde de farkÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi.Â