Bakan Varank: Vatandaşlarımızın alım gücünü iyileştireceğiz

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız takdirde enflasyonda beklentilerin aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Dolaysıyla asgari ücrette yapmış olduğumuz yüksek oran zam ve enflasyondaki düşüşün de buna eşlik etmesiyle vatandaşlarımızın alım gücünü inşallah çok daha fazla iyileştireceğiz" dedi.



Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) faaliyet gösteren firmaları motive etmek ve onlara yeni olanaklar tanımak amacıyla gerçekleştirilen 'OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni' Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yapıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Törende, 77 firmaya 126 plaket veridi.



Törende konuşan Varank, son yıllarda salgın ve savaşların dünyada ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Dünyanın içinde bulunduğu durumu fırtınalı denize benzeten Varank, "Bu zorlu koşullarda yönünü bulmaya çalışan gemiler var. Hangi geminin limana varacağını ise dümendeki kaptanın tecrübesi belirliyor. Türkiye, son derece tecrübeli, vizyoner ve öngörülü bir kaptana sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın tek derdi, 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızı yüksek refaha kavuşturmak. İşte son asgari ücret düzenlemesi de bunun bir tezahürü. Konuya hem emekçilerimizin hem de işverenlerimizin penceresinden büyük bir hassasiyetle yaklaştık, ortak dengeyi gözetmeye çalıştık" dedi.



'ENFLASYONDA BEKLENTİLERİMİZ AŞAĞI YÖNLÜ'



Enflasyonun hızlı bir düşüş eğilimine gireceğini vurgulayan Varank, "Burada bir baz etkisi olsa da enflasyonla mücadelede sonuç aldığımız gerçeğini değiştirmiyor. Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız takdirde enflasyonda beklentilerin aşağı yönlü olmasını da öngörüyoruz. Dolaysıyla asgari ücrette yapmış olduğumuz yüksek oran zam ve enflasyondaki düşüşün de buna eşlik etmesiyle vatandaşlarımızın alım gücünü inşallah çok daha fazla iyileştireceğiz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Beklenmedik tabloyla karşılaşılması durumda, hükumetimiz asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyecektir" diye konuştu.



Özel sektöre asgari ücret desteğinin bu yıl 10 milyar lirayı aşacağını söyleyen Varank, "Tabii bu süreçte işverenlerimizin yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bu sene özel sektörümüze 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı aşacak. Bu da olaylara tek yönlü bakmadığımızın en güzel göstergesi" dedi.



'20 YILDA 156 OSB KURDUK'



OSB sayısındaki artışın 2022’de rekor kırdığını bildiren Varank, "OSB’ler elbette zaman içerisinde önemli dönüşümler geçirdi. Son yıllarda hızla artırdığımız destekler sayesinde bugün artık tüm dünyaya yayılmış, kusursuz bir makine gibi işleyen, son derece etkin organize sanayi bölgeleri yapılarımız var. 2002 yılında ülkemizde 192 OSB varken, son 20 yılda 156 yeni OSB kurduk ve toplam sayıyı 348’e çıkardık. Bakınız bu sene, 16 yeni OSB kuruldu. Bu ne demek biliyor musunuz? OSB kanunu çıktığından bu yana en fazla OSB 2022 yılında kurulmuş, bu bir rekordur. Yine yatırım programlarında yer alan OSB projelerine bu sene 2 milyar liraya yakın harcama yaptık. Bu da başka bir rekor. Bu rekorları aşmak yine AK Parti hükumetlerine nasip olacaktır" dedi.



'SANAYİCİMİZİN YER TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Yer probleminin sanayicilerin ortak problemi olduğunu ifade eden Varank, "Bu problem aslında Türkiye’deki yatırım iştahını göstermesi anlamında oldukça önemli. Dün akşam Resmi Gazete’de kasım ayı teşvik verileri yayımlandı. Kasım’da 56.9 milyar lira sabit yatırım tutarı olan 1437 teşvik belgesi düzenlemişiz. Bir önceki aya göre teşvik belgesi sayısında yüzde 20, sabit yatırım tutarında ise yüzde 28’lik bir artış var. İmalat sanayisinde ise bir önceki aya göre neredeyse yüzde 50’lik bir artış var. İşte bir yanda yatırım iştahı bu kadar canlı iken diğer yanda sanayicimizin yer sorununu çözemezsek potansiyelimizin altında kalırız . Dolaysıyla rekabetçimizi kaybetme gibi büyük bir riskle karşı karşıyayız. Sanayicimizin yer talebini karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir senede 16 yeni OSB kurmamızın nedeni aslıdan bu. Bununla birlikte 28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 38 yeni OSB kurmanın çalışmalarına da devam ediyoruz. Mevcut OSB’lerimizi genişletmek için de büyük bir gayret içerindeyiz. 39 ilimizde 65 OSB’de 20 bin hektar ilave alan için yer seçim süreçleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.



'OSB'LERDEKİ İSTİHDAM 2,5 MİLYONA ULAŞMIŞ'



Sunulan desteklerle sanayi yatırımlarında güçlü artışın kaydedildiğini bildiren Varank, "2022 sonunda OSB’lerde 415 bin istihdam varken bugün itibarıyla OSB’lerdeki istihdam yaklaşık 2,5 milyona ulaşmış durumda. Yani OSB’ler tek başına, ülkemizde sanayi istihdamının yüzde 40’tan fazlasını sağlıyorlar. OSB’lerde ihracat yapan firmalarımızın sayısı 10 bine yaklaşmış durumda. Bu firmaların toplam ihracatı da 65 milyar dolara ulaşmış durumda. Başka bir ifadeye ülkemizde yapılan ulusal sanayi ihracatını yüzde 43’ü OSB firmaları tarafından gerçekleştiriliyor. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı bilgiye göre, Aralık ayındaki kapasite kullanım oranları da bir önceki aya göre yüzde 0.5 artarak yüzde 76,4 oldu. Bu da hem yatırım he üretim iştahının devam ettiğini göstermesi açısından da önemli bir veri" diye konuştu.