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Bakan Yanık: 963 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" açıklaması yaptı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Ekim 2021 Pazar 14:49
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Bakan Yanık: 963 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz

ANKARA

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu, 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlattı.

'VİZYONUMUZ AİLE ODAKLI SOSYAL HİZMET'

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

530 BİN VATANDAŞA 'EVDE BAKIM YARDIMI'

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'Evde Bakım Yardımı' yapıldığını belirten Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan YanıkYardımEvde Bakım
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