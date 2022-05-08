Bakan Yanık: İnsan odaklı politikalar oluşturuyoruz

ANKARA

Bakan Yanık, Anneler Günü nedeniyle Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen programda, bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan kadınlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yanık, vatandaşlara bir annenin şefkati ve bir babanın koruyuculuğuyla hizmet sunduklarını ifade ederek, "Bu özenli çaba ile sosyal adaletin güçlenmesini ve birlik beraberliğimizin pekişmesini hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda insan odaklı politikalar oluşturuyoruz. Bu politikaların halkımıza ulaşmasının ancak insana hak ettiği saygıyı gösteren erdemli yol arkadaşlarıyla mümkün olduğunun da farkındayız. Bu anlamda devletimizin himaye ettiği, gerek çocuklarımıza, gerek kadınlara, gerek yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bakım hizmeti veren personelimizin, iş tanımlarının ötesinde sevgi dolu yürekleriyle çalıştıklarını bilmek bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

'BAKIM ELEMANLARIMIZA ZAM YAPTIK'

Bakanlık olarak çalışma arkadaşlarının emeklerinin karşılığını vermeye gayret ettiklerini belirten Bakan Yanık, "Onlar için mümkün olanın en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda aldığımız kararla 2022 Nisan ayında aldığımız kararla bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık. Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47'nin üzerinde bir artışla inşallah yansımış olacak. Ayrıca sorumluluk tazminatı ile yürürlük süresine ilişkin iyileştirmeler de netleşmiş olacak" diye konuştu.

'KORUYUCU AİLE OLMAYI TEŞVİK EDİYORUZ'

Aile odaklı hizmet anlayışı ile dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde desteklendiğini kaydeden Yanık, "Hükümetimiz, özel desteğe ihtiyacı olan yakınlarına evlerinde bakan ailelerimizi de yalnız bırakmıyor, onlara şefkat elini uzatıyor. Bu bakış açısı doğrultusunda koruyucu aile olmayı da teşvik ediyoruz. Yüzlerce çocuğu, onları hasretle kucaklamayı bekleyen ailelerle buluşturuyoruz. Çocuklara doğdukları ailenin dışında yuva olan bu insanlar, yalnızca onların hayatına sahip çıkmakla kalmıyorlar, insani değerlerimiz ve manevi kültürümüzün yeni nesillere aktarılmasına da hizmet ediyor ve milli bütünlüğümüzün korunmasına önemli bir katkı sağlamış oluyorlar" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR DAHA MUTLU BİR AİLE HAYATI YAŞAYABİLİYORLAR'

Yanık, bakanlık olarak iş yaşam dengesini sağlamaya yönelik düzenlemelerle, çalışan kadınların ve annelerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kadınlar ve anneler, iş hayatından uzaklaşmadan ve devletimizin sağladığı farklı imkanlarla mesleklerine veda etmeden daha mutlu bir aile hayatı yaşayabiliyorlar. Bu süreçte, ülkemiz çeşitli esnek düzenlemelerle kadın istihdamından ödün vermeden iş gücüne katılım oranlarını arttırabiliyor. Bu vesileyle ülkemizin bütünlüğü ve devletimizin bekası için canından geçen ve şehit olan vatan evlatlarının annelerine, sevgi ve saygılarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri üstün hassasiyet ile Diyarbakır'da çocuklarını terör örgütlerinin elinden alan ve almak için çabalayan annelere buradan bir kez daha selam gönderiyorum. Dilerim her birinin bekleyişi evlatlarına kavuşmanın verdiği mutlulukla sonuçlanır. Yeryüzünde herhangi bir canlının hayatı için özveride bulunan bütün kadınların anne yüreği taşıdığına inanıyor ve bu inançla Anneler Günü'nüzü, günümüzü tebrik ediyorum"