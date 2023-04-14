Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.169,87
ALTIN
1.266,11
DOLAR
19,38
STERLİN
24,27
EURO
21,42
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Balıkçılar bu sezon "palamudu" bol "hamsiyi" az buldu

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, "Bu sezon palamut çok iyiydi, hamsi açısından ise et verimliliği ve boy bakımından kötü bir sezon geçirdik" dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 12:16
0 Okunma
Balıkçılar bu sezon "palamudu" bol "hamsiyi" az buldu
Ankara

Özkaya, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için 1 Eylül 2022'de başlayan av sezonunun yarın sona ereceğini söyledi.

Balıkçıların bu süreçte teknelerini bağlayarak bir hazırlık içine gireceğini ve tekneleri ile ağlarının bakımını yapacağını ifade eden Özkaya, "Balıkçılarımız bu sezon denizlerde umduğunu bulamadı. Geçen senenin aksine bu sezon palamut çok iyiydi, hamsi açısından ise et verimliliği ve boy bakımından kötü bir sezon geçirdik. Hatta 21 Şubat'tan itibaren sezon sonuna kadar Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında hamsi avcılığı durduruldu. İstavrit ve lüfer ise ortalama seviyede bulundu, tezgahlarda sıkıntı yaşanmadı." diye konuştu.

Bu sezon hamsi avcılığının erken yasaklanmasından dolayı bazı teknelerin daha erken bağlandığına dikkati çeken Özkaya, alınan kararın sürdürülebilirlik açısından olumlu olduğunu dile getirdi.

Özkaya, balıkçıların yasaklara uymasının denizlerde bolluk için son derece önemli olduğuna işaret ederek, kuralara uygun balıkçılık yapılırsa denizlerin gelecek nesillere bırakılabileceğini söyledi.

Kota ve bölgesel balıkçılık önerisi

Sürdürülebilirlik için avcılıkta kota ve bölgesel balıkçılık uygulaması getirilmesi gerektiğini vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Avcılık kotayla olursa kotası dolan tekneler avcılık yapmaz. Ayrıca küçük balıkların avlanmasının da önüne geçilebilir. Kimse kotasını küçük balıkla doldurmak istemez. Stoklarımıza çok faydası olur. Hangi bölgede ne tür balıkların avlanabileceği ve nasıl avlanacağı da belirlenmelidir."

"Depremzede balıkçılara fazla destek verilmeli"

Özkaya, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden özellikle Hatay'daki balıkçıların çok etkilendiğini belirterek, "Depremden etkilenen balıkçılarımız 6 Şubat'tan sonra işlerini yapamadılar. Zaten balık yakalasalar bile satacak kimse kalmadı. Bu sene ciddi zarar gördüler. O bölgedeki herkese ihtiyacı olan desteğin verilmesi lazım. Balıkçılarımız için 6 bin liraya kadar verilen destek deprem bölgesi için 20 bin liraya çıkarılmalı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıksezonuSuürünleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 3 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 3 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat
Türkiye kara ve iç sularındaki 6 istilacı türle mücadele için eylem planı hazırlandı
Türkiye kara ve iç sularındaki 6 istilacı türle mücadele için eylem planı hazırlandı
Ramazan Bayramı’nda yol bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak
Ramazan Bayramı’nda yol bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans