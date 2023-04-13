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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 618 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 101 milyar 992 milyon lira artarak 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liraya çıktı.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:03
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 618 milyar lira oldu
Istanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Nisan itibarıyla 101 milyar 992 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 516 milyar 451 milyon liradan 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 153 milyar 724 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,54 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 112 milyar 487 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 280 milyar 80 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Nisan itibarıyla 7 milyar 867 milyon lira artışla 1 trilyon 280 milyar 80 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 397 milyar 59 milyon lirası konut, 66 milyar 329 milyon lirası taşıt ve 816 milyar 692 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 506 milyon lira artarak 1 trilyon 80 milyar 723 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 7 milyon lira azalarak 577 milyar 28 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 298 milyar 318 milyon lirası taksitli, 278 milyar 710 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 492 milyon lira artarak 159 milyar 43 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 333 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 124 milyon lira artışla 1 trilyon 809 milyar 223 milyon lira oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BankacılıksektörüKredihacmi
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