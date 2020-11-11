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Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı

Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara, hizmetlerine IBAN ile para transferi özelliği eklediğini duyurdu. Buna göre, sözleşmeli hesap sahipleri başkalarının IBAN’ına ücretsiz para transferi gerçekleştirebilecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Kasım 2020 Çarşamba 14:00
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Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı

İSTANBUL - Papara, sözleşmeli hesap sahipleri için, başkalarının IBAN’ına ücretsiz ve 7/24 anında para transferi gerçekleştirme hizmeti başlattığını açıkladı. Hizmetle birlikte kullanıcılar, birkaç adımda başkalarının IBAN’ına ücretsiz para transferi yapabilecek. 

EFT SAATİ BEKLENMEYECEK

Yeni hayata geçen hizmet ile ilgili yapılan açıklamada, “Bankadan bankaya para transferlerinde işlem ücreti alınırken Papara’da IBAN’a transferde işlem ücreti ödenmiyor. Ayrıca, istenilen kişinin IBAN’ına 7/24 para transferi yapabilmek için banka hesabı olmadan da işlemler gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcıları para transferi yapılan IBAN’ları kaydetme ve kayıtlı IBAN’lardan seçerek hızlıca gönderim yapabilme imkanı da sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.  

Papara’dan IBAN’a TL olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında; QNB Finans Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Ziraat Bankası’nın yer aldığı bildirildi. Papara’dan IBAN’a döviz olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında ise, Garanti Bankası ve QNB Finans Bankası yer aldığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ödeme HizmetleriPara Transferiücretsiz Para Transferi
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