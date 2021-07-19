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BAŞKAN BEŞİKTEPE ; KURBAN BERABERLİKTİR , PAYLAŞMAKTIR, ŞÜKÜRDÜR

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:25
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BAŞKAN BEŞİKTEPE ; KURBAN BERABERLİKTİR , PAYLAŞMAKTIR, ŞÜKÜRDÜR

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe,  Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bayramlarda kardeşliğin ve millet olma şuurunun pekiştiğine değinen Başkan Beşiktepe, mesajında bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesini diledi.

Kurban Bayramı’nda paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığını belirten TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe , “dini ve milli duygularımızın zirveye çıktığı bu günlerde; sıkıntı ve kaygılarımızdan uzaklaşarak, sevginin, rahmetin, bolluk ve bereketin hâkim olduğu bir havayı hep birlikte teneffüs etmeyi umut ediyorum” diye konuştu.

Başkan Beşiktepe, mesajında şunları kaydetti;

“Bayramlar insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan günlerdir. Manevi duyguların zirveye çıktığı bu günlerde fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, yardımsever halkımızın, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum.

Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız.

Bu vesile ile vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum.

Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle bütün İslam aleminin ve TÜSİKON ailesinin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

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