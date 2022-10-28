Başkan Kadooğlu: Mardin’in bölge ihracatında önemli bir yeri var

MARDİN - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB) Başkanı Celal Kadooğlu, Mardin’in bölge ihracatında önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Mardin, Gaziantep’in ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en fazla ihracat yapan şehri, kadim bir şehirdir. Mardin aynı zamanda Türkiye’nin en fazla un ihracatı yapan şehirlerinden birisidir. Mardin’in tarım, turizm ve ticaret alanında önemli bir potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyeli harekete geçirmek ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır” dedi.

GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve birlik yönetim kurulu üyeleri 8. MAGROTEX ’22 Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti. Başkan Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. 90 Firmanın katıldığı fuarda yurt içi ve yurt dışından ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, Başkan Kadooğlu, fuar ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmede, bölge ihracatında Mardin’in önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

MARDİN, UN İHRACATINDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Mardin’i çok önemsediklerini ifade eden Başkan Kadooğlu, “Mardin, Gaziantep’in ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en fazla ihracat yapan şehri. Kadim bir şehirdir. Mardin aynı zamanda Türkiye’nin en fazla un ihracatı yapan şehirlerinden birisidir. Bu anlamda Mardinli ihracatçılarla buluşmak, MAGROTEX 2022’yi ziyaret etmek için Mardin’e geldik. Fuarı başarılı buldum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte fuardaki tüm stantları ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldık. İlgi son derece güzeldi. Firmalar memnundu. Kadim bir şehir olan Mardin’in tarım, turizm ve ticaret alanında önemli bir potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyeli harekete geçirmek ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır.”



Fuar ziyaretinin ardından Celal Kadooğlu başkanlığında birlik olarak bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, bölge ihracatının genel durumu ve hedefler ele alındı.