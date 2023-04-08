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Bayraktar AKINCI'nın 96 kursiyeri mezun oldu

Baykar tarafından Bayraktar AKINCI eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Kırgız kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

08 Nisan 2023 Cumartesi 17:32
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Bayraktar AKINCI'nın 96 kursiyeri mezun oldu
İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’yı sahada kullanacak ekiplerin eğitimi başarıyla devam ediyor.

AKINCI 8. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile görev yapmak üzere pilot, faydalı yük operatörü, mekanik/motor teknisyeni, elektronik/yer kontrol istasyon operatörü ve silah operatörü olarak görev yapacak toplam 96 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Mezuniyet töreni yapıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kadim medeniyetin değerleri olan hürriyet, adalet, merhamet ve iyilik yolundan ayrılmamaya vurgu yaptı.

Bayraktar, kursiyerlerden görev yapacakları Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformla milletlerine ve insanlığa hizmet etmelerini istedi. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva’nın da katıldığı törende eğitimlerini dereceyle bitiren kursiyerlere ödülleri takdim edildi.

Bu arada, Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

AA

Son Güncelleme: 08.04.2023 17:47
Anahtar Kelimeler:
BayraktarAKINCIAKINCIProjesiBayraktarAkıncıTihaSelçukBayraktar
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