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Bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:59
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Bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 07.07.2021 11:02
Anahtar Kelimeler:
Bayram Ikramiyeleri
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