Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1344
ALTIN
468.688
DOLAR
7.8165
STERLİN
10.4365
EURO
9.4813
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin belirtisi olabilir”
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin...
Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde...
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve...
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları...

BDDK finansman kolaylaştırma tedbirlerine devam kararı aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Aralık 2020 Salı 12:23
0 Okunma
BDDK finansman kolaylaştırma tedbirlerine devam kararı aldı

İSTANBUL - BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren, COVID-19 salgınının özelde bankacılık sektörü genelde de makroekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde ve uluslararası düzenlemelerin uygulanmasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapılmıştı" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"İçinde bulunduğumuz süreçte pandeminin olası etkilerinin devam etmesi nedeniyle bazı düzenlemelerin uzatılmasına, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesi ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla geçici nitelikli olan diğer bazı uygulamaların ise sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Buna göre, uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzatıldı.

Buna göre, 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmaycak.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Öte yandan bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KuruluFinansman Kolaylaştırma Tedbirlerin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı
DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır
DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır
Türkiye net bir tarım ürünleri ihracatçısı ülke konumuna yükseldi
Türkiye net bir tarım ürünleri ihracatçısı ülke konumuna yükseldi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans