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Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak

TİCARET Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:43
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık, esnaf ve tacirlerin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan aldığı yetkilerle çözmeye devam ediyor. Yaptığı düzenleme ve aldığı kararlarla sağlıklı, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik ve toplumsal yapının oluşturulması yolunda önemli adımlar atan Ticaret Bakanlığı, yine yıllardır kamuoyu gündemini işgal eden ve çözüm bulunamayan 'berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması' meselesini çözüme kavuşturdu.

1 EKİM'DEN İTİBAREN UYGULANACAK

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'nun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) uygun görüşlerini alarak 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönünde karar aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri belirlenebilecek.

DİNLENME VE SOSYALLEŞME İMKANI SAĞLANDI

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri, gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararıyla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın 1 günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkan tanındı. Bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı. Ayrıca, kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıBerberKuaförGüzellik Salonu
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