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BM darı üretimini gıda krizine çare olarak görüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde yaşanan kuraklık ve gıda krizine çare arayışları çerçevesinde dünyanın darı tarımına ağırlık vermesi gerektiğine dikkati çekti.

09 Şubat 2023 Perşembe 14:06
BM darı üretimini gıda krizine çare olarak görüyor

ANKARA - Darının, dünyanın birçok bölgesinde asırlarca yetiştirildiğini belirten FAO yetkililerinden Fen Beed, "Birçok ülke, artık tarımsal köklerine geri dönerek ithal ettiklerine alternatif olarak neler üretebileceğini tekrar gözden geçirmelidir." ifadesini kullandı.

FAO kaynaklarına göre, halihazırda dünya tahıl ticaretindeki payı yüzde 3'ten daha düşük olan darı çeşitlerinin yetiştirilme oranı, örgütün kurak bölgelere verdiği destek ve yatırımlarla birçok ülkede hızla artıyor.

Dünya Gıda Programı Sözcüsü Tatenda Macheka, yaptığı açıklamada, gıda sorunu yaşayan Zimbabwe gibi ülkelerde darı tarımının "gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı" olduğunu söyledi.

Kurak ve elverişsiz topraklarda bile kolayca yetiştirilebilen ve birçok türü bulunan darı, salgın, kuraklık ve savaşların etkisiyle birçok ülke için temini sorun haline gelen tahıllara sağlıklı bir alternatif oluşturuyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü, dünya gıda tedarikindeki endişeler nedeniyle 2023 yılını "darı yılı" ilan etmişti.

Zimbabwe hükümetinin, kırsal bölgedeki çiftçilere, alternatif tahıl tarımı konularında teknik bilgi ve uzman desteği sunduğu belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMDarı üretimi
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