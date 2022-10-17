Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.808,95
ALTIN
990,59
DOLAR
18,60
STERLİN
20,96
EURO
18,14
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel alacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3...

Bolat: Türkiye’ye bu sene 14 milyar dolar döviz getirdik

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:21
Bolat: Türkiye’ye bu sene 14 milyar dolar döviz getirdik

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat bu sene Türkiye'ye 14 milyar dolar döviz getirisinde bulunduklarını ifade ederken, şirketin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında 400 uçağı filosuna katacaklarını ve 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacaklarını açıkladı.


 

THY Teknik A.Ş. THY’nin 2020 yılından itibaren filosuna katmaya başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı’ndaki hangarlarında başarı ile tamamladı. Uçağın hangardan çıkışı için düzenlenen törende konuşan Bolat, THY filosunda A350 uçaklarından şu anda 11 adet bulunduğunu, bu sayının orta vadede 36’ya çıkacağını belirterek daha fazla almak için Airbus ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti.


 

UÇAK TOPLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ


 

Törende bir konuşma yapan Bolat, "Bunlar genellikle uzun mesafeli uçuşlarda sahip oldukları motor ve gövde teknolojisiyle beraber ortaklığımızı 787'lerle beraber en efektif uçakları. Bu uçakları orta vadede sayıları 36'ya çıkacak. Daha fazla da almak için Airbus ile görüşmeleri yapıyoruz. Biliyorsunuz tüm dünyada özellikle Avrupa'da son yakıt fiyatlarını artması havacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Pandeminin hemen akabinde havacılık bir yükselişe geçti. Bütün bunlara bakarak piyasada uçak toplamaya devam ediyoruz" dedi.


 

TEKNİK A.Ş'YE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR


 

Teknik A.Ş'nin filoda bulunan tüm uçakların bakımlarını yapabilecek kapasitede olduğunu hatırlatan Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü:


 

"Elimizdeki hangarların kapasitesi THY uçaklarının bakımının yanı sıra diğer havayollarını uçaklarını bakımlarına yer ayıramıyor. Bununla beraber hangar kapasitelerini arttırmak, Teknik A.Ş'ye yatırım yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Türk Hava Yolları, konsolide karlarının uzun dönemde değil, orta dönemde değil kısa dönemde 3-5 yıl içerisinde yarısına yakınını iştirak şirketlerden elde etme hedefimiz var. Bu büyük bir hedef burada en önemli oyunculardan bir tanesi Teknik A.Ş."


 

FİLOMUZ 10 KAT BÜYÜDÜ


 

2005 yılında filolarında 82 uçağı bulunduğunu hatırlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "83 uçağın 12 tanesi geniş gövdeliydi. Nerden nereye geldiğimizi görmek için de bazı referans noktalarımız olması lazım. 2003 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle getirdiği yönetici kadrolarını bugüne ne yaptığını görmek açısından çok önemli. 2003 yılında 60'a yakın uçağımız vardı. O zaman 7 tane A340, 5 tane de A310 uçağımız vardı. Bugün ise 129 tane geniş gövdeli uçağımız var. Buna göre filomuzdaki geniş gövdeli uçak sayımız 10 kat büyümüş” dedi.


 

90’INCI YILDA 1 MİLYARINCI YOLCU TAŞINACAK


 

2023 yılında THY'nin kuruluşunun 90’ıncı yılı olduğunu ve kendileri için önemli olduğunu söyleyen Bolat," 2022 yılı itibariyle ülkeye 14 milyar dolar döviz getirdik. 75 bin çalışana iş sağlıyoruz, evlerine yuvalarına bereket götürüyorlar. İstanbul'a baktığımızda şu anlama geliyor, İstanbul'da her 200 kişiden biri Türk Hava Yolları'nın çalışanı. Türk Hava Yolları ile beraber büyüyor, gelişiyor, refah seviyesini de arttırıyor.  90’ıncı yılımızı bu yüzden çok önemsiyoruz. 90’ıncı yılımızda daha da güçlenerek ve büyüyerek gireceğiz. 90’ıncı yılımızda filoya 400’üncü uçağımız gelecek. 2023 yılında aynı zamanda 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacağız" diye konuştu.


 

UCUZ HAVAYOLLARI HOŞUMUZA GİTMİYOR


 

THY olarak 1 milyon Amerikalıyı Türkiye'ye turist olarak getirdiklerini ifade eden Bolat konuşmasını şöyle tamamladı:


 

“Amerika'dan buraya başka bir havayolu gelmiyor keşke gelse. Biz bunun için çok uğraşıyoruz onların buraya gelmesi için.  Türkiye'ye katkı sağlayacak networkumuza katkı sağlayacak havayolları gelsin. Ucuz havayollarının vur kaç gelip bir ülkenin ekonomisini bir ülkenin havacılığını bozup gitmeleri çok hoşumuza gitmiyor. Onun içinde girişimlerde bulunuyoruz.”   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ahmet BolatTHYDövizTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,6 arttı
TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,6 arttı
Uçan arabalar için yapay zeka projesi
Uçan arabalar için yapay zeka projesi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans