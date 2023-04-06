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Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 4.920,26 puandan başladı.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:21
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Borsa güne yatay seyirle başladı
İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,39 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 4.920,26 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kaybederek günü 4.919,87 puandan kapattı.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirmesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 06.04.2023 11:23
Anahtar Kelimeler:
Borsaİstanbul
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