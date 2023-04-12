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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 5.128,03 puandan başladı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:39
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Borsa güne yükselişle başladı
İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,79 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 5.128,03 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 artarken, holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 0,55 ile elektrik oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazanarak günü 5.124,25 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle bir süredir devam eden yön arayışının, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yerini hareketliliğe bırakabileceğini bildirdi.

ABD'de, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceği öngörülüyor.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara yönelik yol haritasının bugünkü verilerle birlikte daha da netleşebileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış endeksleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaYükseliş
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