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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,24 değer kazanarak günü 4.924,64 puandan tamamladı.

07 Nisan 2023 Cuma 18:28
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Borsa günü yükselişle tamamladı
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,21 ile iletişim oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam martta 236 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi. Ülkede enflasyon görünümü açısından önemli olan ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışının devam ettiğini anımsatarak, bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğine değindi.

Yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın etkilerine odaklandığını ifade eden analistler, son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çekti.

Analistler, açıklanan verilerin iş gücü piyasasında güçlü soğumaya işaret etmesine karşın enflasyonun ılımlı olabileceğine dair beklentilerin de oluştuğunu dile getirerek bu durumun yatırımcılar arasında görüş ayrılığına sebep olabileceğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik görünüm raporu, ABD'de, enflasyon, sanayi üretimi, perakende satışlar, Almanya'da ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve sanayi üretimi, Japonya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA

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Borsaİstanbul
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