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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 azalışla 4.794,45 puandan başladı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:28
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Borsa haftaya düşüşle başladı
İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,48 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 4.794,45 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 0,90 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile madencilik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kaybederek 4.812,93 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yeni haftaya karışık seyirle başladığını ifade etti.

Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.850 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre, bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsaİstanbul
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