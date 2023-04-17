Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,13 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 5.112,01 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,09 ile ticaret oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kaybederek günü 5.092,88 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarının merkez bankalarının faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin artmasıyla yeni haftaya temkinli başladığını bildirdi.

Bugün yurt içinde konut satışları ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.