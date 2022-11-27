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Bozkurt'ta ilk anahtarları Aralık'ta teslim etmeye başlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bozkurt'u yeniledik. 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz" dedi.

27 Kasım 2022 Pazar 14:08
Bozkurt'ta ilk anahtarları Aralık'ta teslim etmeye başlıyoruz

ANKARA, (DHA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan yenileme çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "649 konut, 52 iş yeriyle sanayi sitesi, 123 dükkan, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi... Bozkurt'u yeniledik. 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ İnşaat Mühendisi Mustafa Oğuz Avcı, yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa ettiklerini belirterek, "Bozkurt ilçesinde 649 adet konut, 123 adet dükkan, İlişi Mahallesi'nde 38 afet konutumuz bulunmaktadır. Çalışmalarda hep yatay ve yöresel mimariye uygun olarak gittik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde bundan sonra evlerinde oturabilirler" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BozkurtçevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumTOKİIlbank
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