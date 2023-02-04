Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden portakal satış ihalesine davet
Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...

BTK, "istenmeyen arama" yapan şirketlere 51,5 milyon lira ceza verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kamuoyunda "istenmeyen arama" olarak nitelendirilen, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin usulsüz pazarlama ve satış aramaları yapan şirketlere, 51,5 milyon lira idari para cezası uyguladı.

04 Şubat 2023 Cumartesi 10:38
BTK, "istenmeyen arama" yapan şirketlere 51,5 milyon lira ceza verdi

BTK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.

Kurum, "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramalarıyla ilgili, işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı şekilde inceleyerek, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen ve vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen 15 işletmeciye, değişik tutarlarda olmak üzere, 51,5 milyon lira para cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BTKşirketCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Nebati: Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı işaret etmektedir
Bakan Nebati: Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı işaret etmektedir
İhracatçıya sağlanacak kefalet tutarının bu yıl 40 milyar lirayı bulması bekleniyor
İhracatçıya sağlanacak kefalet tutarının bu yıl 40 milyar lirayı bulması bekleniyor
Enflasyon yüzde 57,68 ile son 11 ayın en düşük seviyesinde
Enflasyon yüzde 57,68 ile son 11 ayın en düşük seviyesinde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans