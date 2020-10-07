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BUDO'da tek fiyat uygulamasına geçildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İstanbul ile Bursa arasında deniz ulaşımının önemli bir markası haline gelen BUDO’da yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUDO fiyatlarında iki yıl önceye dönüldüğünü hatırlatarak, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin 39 TL’lik tek fiyat uygulamasına geçildiğini söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2020 Çarşamba 15:24
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BUDO'da tek fiyat uygulamasına geçildi

BURSA - Bursa ile İstanbul arasında kaliteli, ekonomik ve güvenli deniz ulaşımının sağlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında seferlere başlayan ve yılda ortalama 1 milyon yolcu taşıyan BUDO, bilet fiyatlarında indirime gitti. Daha önce tam 65, öğrenci 53, engelli ve gaziler için 45 TL olan bilet ücretleri 39 TL’ye indirilerek, tek fiyat uygulamasına geçildi. Tam bilette yüzde 40’lık rekor bir indirim gerçekleşirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni uygulamayı Mudanya BUDO iskelesi önünde yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

GÜVENLİ ALAN SERTİFİKASI

Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ile birlikte Mudanya’daki BUDO İskelesi’ne gelen Başkan Aktaş, öncelikle Bursa’yı deniz ulaşımı ile tanıştıran Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından merhum Hikmet Şahin ve BUDO’yu kuran Recep Altepe’ye teşekkür ederek konuşmasına başladı. BUDO’nun kuruluş amacının kaliteli, ekonomik ve güvenli ulaşımın sağlanması olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, pandemi sürecinde şehirler arası ulaşım yasağı olduğu dönem dışında BUDO’nun hizmetlerine hiç ara vermediğini kaydetti. Normalleşme süreciyle birlikte uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerle alınan Covid-19'a karşı güvenli alan sertifikası ve mesafeli koltuk düzeni ile seferlerin sürdüğünü vurguladı.

TEK FİYAT: 39 TL

Pandemi nedeniyle yaşanan yolcu sayılarındaki azalmaya rağmen, gerek deniz ulaşımı gerekse de kent içi ulaşım hizmetlerine ara vermeden çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Hiçbir koşul ve şart olmadan, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin tüm BUDO fiyatlarımızı 39 TL’ye indirerek, 2 yıl önceki fiyatlarımıza dönmüş oluyoruz. Uygulamamız ilk günden etkisini gösterdi ve normalde 70 -75 yolcu ile kalkarken, bu sabah 130 yolcuyla kalktık. Bu kısa süreli bir uygulama değil. Kış ve bahar dönemi boyunca vatandaşlarımız bu cazip fiyat uygulamasından yararlanabilecek" dedi.

EKONOMİK ULAŞIM

Şehir içi toplu taşımada Türkiye'deki en ucuz öğrenci biletinin Bursa’da olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde göreve geldiğimizden beri öğrenci ile alakalı hiçbir zam yapılmadı. Bunun yanında yaptığımız indirimler, daha sonraki fiyat ayarlamaları ile birlikte normal biletlerde de totalde yüzde 8- 9’luk bir artış oldu. Pandemi nedeniyle yapılan seyreltilmiş yolcu uygulaması ve artan maliyetlere rağmen ekonomik fiyat anlayışını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. BUDO bilet fiyatlarında yaptığımız bu indirimle de vatandaşlarımız Bursa İstanbul arasında daha ekonomik seyahat etme imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Bu arada Bursa- İstanbul arasında günlük karşılıklı 3 olan sefer sayıları 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 4’e çıkarılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BUDOTek Fiyat UygulamasıBursa Büyükşehir Belediyesi
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