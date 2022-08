Çalıştırılan çocuklar için SED hizmeti verilmeye başlandı

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk temalı Akademi Buluşmaları programına katıldı. Bakan Yanık burada yaptığı açıklamalarda çalıştırılan çocuklar için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) projesinden bahsederek, "2022 Haziran itibarıyla ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan 147 binden fazla çocuğumuz bulunuyor" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen Akademi Buluşmaları 2-Çocuk programına katıldı. Burada açıklama yapan Bakan Yanık, bakanlık olarak çocuklarla ilgili yaptıkları projeleri anlattı. Bakan Yanık özellikle çocuk işçiler konusuna değinerek aldıkları önlemler ve verilen hizmetlerle ilgili rakamları paylaştı.





"AİLELERE HER ÇOCUK İÇİN BİN 650 LİRA KAYNAK AKTARIYORUZ"



Bakan Yanık, çocukların ailelerinin yanında büyümesinin önemine değinerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmetlerimizin odağına birey ve aile dengesini de gözetecek şekilde aileyi alıyoruz. Aile temelli çocuk koruma anlayışımızla hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını 2002 yılında yüzde 39 iken 2022 yılında yüzde 91.9'a yükselttik. Peki nedir bu hizmetlerimiz? "Aile odaklı" hizmet derken neyi kastediyoruz? Öncelikle çocuklarımızı ailelerinin yanında destekleyecek modellerimizle, onları ailelerinden ayırmadan hizmet veriyoruz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise çocuklarımızı kurum bakımına alıyoruz. Bakanlığımızın koruma ve bakımı altındaki çocuklarımız için evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerimizle, onlara yine bir aile ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal ve ekonomik zorluklar sebebiyle eğitim hayatını sekteye uğratacak çocuklar için çalıştırılma riski barındıran çocuklarımızı ailelerinin yanında bulundurabilmek için de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) adını verdiğimiz bir modelle destekliyoruz. Ailelerimize her çocuk için aylık ortalama bin 650 lira kaynak aktarıyoruz. 2022 Haziran itibarıyla ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan 147 binden fazla çocuğumuz bulunuyor. Temmuz ayı itibarıyla bu rakamlarda değişiklikler olabiliyor. Çünkü asgari ücret oranlamasıyla birlikte bu rakamlar değişti. SED, çocuklarımızın kendi sosyal çevrelerinden kopmadan her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden, eğitim olanaklarından yararlanmalarını kolaylaştıran, içinde psiko-sosyal desteği de barındıran çok önem verdiğimiz, sürekli geliştirdiğimiz bir hizmet modeli." dedi.



Yanık, "Fakat elbette bazı durumlarda çocuklarımızın aile veya yakınlarının yanında kalmaları mümkün olmuyor ya da ebeveyn kaybı gibi nedenlerle çocuklarımız kurum bakımına ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu durumda da çocuklarımızı farklı kurumsal modellerle hayata hazırlıyoruz. Çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimleri, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe sahip olmaları için kurum bakımında da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Koğuş tipi tesislerden apartman ve ev tipi yapılara geçtik, ranza sistemini çocuklar için bireysel oda imkanı sağlayan çocuk evlerine dönüştürdük. Bugün bin 300'ü aşkın çocuk bakım kuruluşumuzda 14 bine yakın çocuğumuza bu şekilde hizmet veriyoruz. Yaklaşık 9 bin civarı da koruyucu aile yanında desteklediğimiz çocuğumuz var. Biraz önce ifade ettiğim gibi Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklediğimiz çocuk sayısı da 147 bin" diye konuştu.





"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN 66 ÇOCUK DESTEK MERKEZİNDE HİZMET SUNUYORUZ"



Suça karışan çocuklarla ilgili de konuşan Yanık, "Çocuklar çoğunlukla farkında olmadan suça karışıyor veya ne yazık ki suç mağduru olabiliyorlar. Suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklarımız için 66 Çocuk Destek Merkezimizde (ÇODEM) hizmet sunuyoruz. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan bin 557 çocuğumuzun rehabilitasyonunu sağlıyoruz. Koruyucu ve önleyici önlemler kadar rehabilitasyon hizmetlerimiz de çocuklarımızın geri kazanımı, hayatlarını sağlıklı şekilde sürdürmeleri için ayrı bir önem taşıyor. Eğitim hayatında yer almayan çocuklarımızın meslek sahibi olacak şekilde yetişmeleri için de programlar geliştiriyoruz. Bu gençlerimizin özel sektörde istihdamlarını desteklemek üzere SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Bakanlığımız karşılıyor.



Bu anlamda özel sektörü de kurum bakımında yetişmiş çocukların istihdamı konusunda teşvik etmiş, cesaretlendirmiş oluyoruz. Çocukların sosyal çevrelerinde risk taşıyan durumlarla karşı karşıya kalmalarını da önlemek, Bakanlığımızın çocuk hizmetleri içinde ayrı bir çalışma alanı. Başta çocuk işçiliği ile mücadele olmak üzere çocukların izlenmesi, koruyucu-önleyici tedbirlerin etkin kullanımı bu noktada ayrı bir önem taşıyor. Bunun için sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocukları tespit edecek ve müdahalede bulunacak şekilde 81 ilde mobil ekipler oluşturduk. Bu ekiplerimizle ülke genelinde 35 bin çocuğa ulaştık ve takiplerini sağladık. Sosyal hizmet müdahalesinde bulunduğumuz çocuklar ve aileleri başta olmak üzere, risk altındaki çocuklarımızın izlenmesi ve zamanında müdahale edilebilmesi için "Çocuklar Güvende Programıönı başlattık. Bu uygulama kapsamında mobil birimlerimiz ile okulları eşleştiriyoruz. 303 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi ile bugüne kadar eşleşmesi yapılan okullarımız 12 bin 583 kez ziyaret edildi" ifadelerini kullandı.