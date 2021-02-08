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Canpark AVM'de, TÜV SÜD sertifikalı temiz hava ve güvenli alışveriş

​​​​​​​Canpark AVM, dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde bulaşma riskini en aza indirmek, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlıklı bir ortamda güvenle bulunmalarını sağlamak amacıyla “maske, mesafe ve hijyen” tedbirlerini büyük bir hassasiyetle düzenli olarak uygulamaktadır.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
08 Şubat 2021 Pazartesi 18:53
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Canpark AVM'de, TÜV SÜD sertifikalı temiz hava ve güvenli alışveriş

HABER: DİNÇER KARACALAR

TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılan ve Canovate Group tarafından geliştirilen Hycanx Hepa + UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi sayesinde, Canpark Alışveriş Merkezi içerisine Class 8 yani ameliyathane standartlarında temiz hava sağlanıyor.

Sağlık ürünleri teknolojisinde kullanılan 3 kademeli filtreleme (G4,HEPA, Fotokatalitik Filtre) ve ozon üretmeyen UVC dezenfeksiyon sistemi ile, kapalı ortamlarda havanın içinde bulunan sağlığa zararlı olabilecek virüs, bakteri, mantar/küf ve diğer zararlı partikülleri etkisiz hale getiren hava temizleme sistemi sayesinde, ziyaretçiler %100 taze havada sağlıklı ve güvenli alışveriş imkanı bulunuyor.

Canpark AVM, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile almış olduğu önlemleri tescilledi

Pandemi sürecinin başladığı Mart ayından bugüne kadar geçen sürede, ziyaretçiler başta olmak üzere mağazalar ve çalışanların güvenliği için hiç durmadan çalışan Canpark AVM, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen hijyen, enfeksiyon önlem ve kontrol belgelendirme kriterlerini kusursuz bir şekilde yerine getiren ve TSE Güvenli Hizmet Belgesi alan Canpark AVM, Anadolu Yakası’nın örnek AVM’si olmayı sürdürüyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
CanparkAVMTüvSüdPandemi
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