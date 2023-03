Çelik ihracatçıları Romanya'yla iş birliğini güçlendiriyor

Bükreş

Çelik İhracatçıları Birliği Heyeti, 25 firmanın temsilcileri ile katılarak yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirdi. ÇİB'in Romanya'da yaptığı temaslarda, B2B görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 250'nin üzerinde Romen iş insanı ve şirketiyle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Yılın ilk 2 ayında ihracatın yüzde 40 düştüğünü belirten Aslan, "İhracat düşüşünde depremin etkisi yok. 35 milyon ton çelik üretiminin 11 milyon tonu Osmaniye, Hatay, İskenderun'da üretiliyor. Bu bölgede üretimin yüzde 60-70'ini iç piyasa tüketiyor." ifadelerini kullandı.

Aslan, çelik sektöründe en büyük pazarın uzun yıllardan beri İsrail, sonrasında Romanya'nın en büyük 2'nci büyük pazar olduğunu belirterek, "Türkiye’nin Romanya'ya ihracatı 7 milyar dolar. Bu ihracatın yüzde 18'i olan yaklaşık 1,3 milyar dolarını çelik sektörü yapıyor. Bu yıl da umut ediyoruz ki yüzde 15 bandını yakalarız." dedi.

Romanya'da, 2023 yılında AB kaynaklı ciddi altyapı yatırımlarının olacağını hatırlatan Aslan, yapılacak ihalelerden, Türk firmalarının hem çelik ihracatı hem de müteahhitlik çalışmalarından iş aldığını dile getirdi.

Aslan, Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan seyahatlerinden geri dönüşlerin pozitif seyrettiğini, Romanya’ya yapılan görüşmelerden de ümitli olduklarını aktardı.

ÇİB'in olarak her yıl 5-6 ülkede B2B görüşmeleri yaptıklarını, pandemiden dolayı heyetlerin kesintiye uğradığını dile getiren Aslan, bu yıl birçok ülkeye ticaret heyeti düzenleyeceklerini ifade etti.

Çelikte yeşil mutabakat hazırlığı

Aslan, 2023 yılına hızlı başladıklarını, sırayla Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, Romanya'dan sonra Belçika, Hollanda, İngiltere, Polonya, üçüncü çeyrekte Peru ve Şili, son çeyrekte ise Batı Afrika'da Senegal'e ticaret heyeti düzenleyeceklerini söyledi.

Adnan Aslan, hiçbir ülkenin "Avrupa Yeşil Mutabakat Karbon Düzenlemesi"ne henüz hazır olmadığını ifade ederek, "Biz çelik üretiminin yüzde 75'ini elektrikli ark ocaklarıyla yapıyoruz. 3 firmamız yüksek cevherden yapıyor." diye konuştu.

Çevre emisyonunu en az etkileyen üretim bacağının elektrikli ark ocağı olduğunu aktaran Aslan, "Bizim üretimimizin sera gazı atımı, yüksek fırınların 5'te 1'inden daha az. Dolayısıyla bizim hazırlanmamız daha kolay oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, çelik ihracatının geçen yıl 21 milyon ton, ithalatın ise 3'te ikisi kadar olduğuna işaret ederek, ithalatın uzun ürün değil yassı ürünlerde gerçekleştiğini kaydetti.

Hazirandan sonra elektrik ve doğal gaz fiyatlarının Avrupa ile eşit seviyeye gelebileceğini dile getiren Aslan, "İkinci çeyrekten sonra doğal gaz ve enerji fiyatları aşağı doğru geliyor. Şimdi 1 Nisan'da doğal gazda sanayi kullanımında yüzde 19'luk bir indirim daha gelecek." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar

Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ise Türkiye'yle Romanya arasında çok eskiye dayanan ciddi bir ilişki ağının olduğunu, 10 milyar dolara giden bir dış ticaret hacminin mevcudiyetini dile getirdi.

Tandoğan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin Türkiye lehine seyrettiğini ifade ederek, "Romanya'dan Türkiye'ye ağırlıklı Dacia araç gidiyor ama Türkiye'den Romanya'ya her türlü ürün geliyor, sürekli artan bir ticaret var." dedi.

Romanya'dan Türkiye'ye 1 milyona yaklaşan turist geldiğini, özellikle yaz turu için Antalya ve İstanbul'un ağırlıklı destinasyonlar olduğunu kaydeden Tandoğan, "Dolayısıyla bu ticari ilişki her geçen gün artıyor. Bir de Romanya'da Türklerin ticari faaliyetleri var. Burada 17 bin civarında Türk firması var. Bunların bir kısmı faal değil ama çok sayıda aktif firmamız var. Tekstilde hemen hemen Türkiye'deki büyük üretici perakendecilerin hepsi Romanya'da var. Perakendede ciddi bir ağ var. Üretimde ciddi firmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tandoğan, "Konut ve inşaat sektörlerinde, hem üst yapıda hem altyapıda özellikle son iki üç yılda Türk müteahhitleri Romanya'da çok büyük otoyol ve metro inşaat projeleri aldılar. Ciddi bir altyapı yatırım seferberliği var. Özellikle bu altyapı yatırımlarının artmasıyla çelik ihtiyacı çok artacak." ifadelerini kullandı.

"Lojistik ve bölgesel anlamda Romanya'nın önemi artıyor"

Lojistik ve bölgesel anlamda Romanya'nın öneminin daha da arttığını ifade eden Tandoğan, Rusya ile Ukrayna Savaşı'ndan sonra Romanya'nın stratejik öneminin daha da arttığını söyledi.

Tandoğan, "Dolayısıyla özellikle özelikle Köstence tarafına Amerikalıların çok ciddi askeri yatırımları arttı. Oraya tamamen yeni üsler kuruyorlar ve lojistik alanlar oluşturuyorlar. Bir de ayrıca Karadeniz'den direkt Rotterdam Limanı'na bir hat oluşturmaya çalışılıyor. Bu hat Romanya'dan geçiyor. O da Romanya'nın lojistikteki önemini artırıyor." dedi.

İki ülkenin ticaret hacminde ilk hedefin 10 milyar dolar olduğunu belirten Tandoğan, "En azından 2024'te falan 10 milyar dolara gelineceğini düşünüyorum. Çünkü sürekli artan bir ticaret hacmi var. Özellikle bu altyapı yatırımlarının artmasıyla çelik ihtiyacı çok artacak. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracatının özellikle çelikte en azından 4-5 yıl artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.