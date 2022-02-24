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Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Şubat 2022 Perşembe 12:21
Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci

ANKARA - Çelikler Holding'den yapılan açıklamada, "Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri için Haziran 2020 tarihinde başlattığımız wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri olan çevre yatırım çalışmalarımızı 2021 yılı sonu itibarıyla tamamladık." denildi.
 

Holding açıklamasında, milli kaynaklarla enerji üretip, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri'nin öncelikle çevre mevzuatına uygun dry FGD baca gazı arıtma sistemleri yatırımlarınının 2020 yılının Haziran ayında tamamlanıp devreye alındığı anımsatıldı. Açıklamada, "Sonrasında söz konusu çevre olunca yüksek yatırım maliyetine rağmen uluslararası standarda ulaşmak için Haziran 2020 yılında yapımına başlanan wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemlerinde de 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olup, şuan bu sistemle enerji üretimine devam etmektedir. Su buharının yükseldiği bu bacalar, hem çevre dostu, hem de milli ekonomiye önemli katkılar sağlıyor." denildi.
 

'YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARLA ELEKTRİK ÜRETİMİNE DEVAM ETMEKTEYİZ'

Önceliğin çevre ve insan sağlığı olduğu, baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri yapımıyla bunun gösterildiğini belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Ancak kritik bir süreçten geçen Türkiye'nin küresel krizlerden daha güçlü çıkabilmesi için üretimin kesintisiz bir şekilde sürmesi gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle yerli ve milli kaynaklarla elektrik üretimine devam etmekteyiz. Enerjide arz talep dengesini korumak, vatandaşlarımıza ucuz enerji sunmak ve istihdam oluşturmak için üzerimize düşen tarihi sorumluluğun farkındayız. Bizler de bu kritik süreçte çevremizin, insanımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımızla ve duyarlı bölge halkıyla bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz. Bu yatırımlarımızla birlikte çevreye daha duyarlı hale gelen ve bacalarından su buharı yükselen santrallerimiz, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmış olacaktır. Yerli ve Milli kaynağımız olan kömür enerji üretimine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayıp en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çelikler HoldingSantralçevreci
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