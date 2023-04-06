Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri 7 bin 200 günde emekli olmayı talep ediyor

Ankara

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nda yer alan "4/a ve 4/b" kapsamındaki sigortalıların emeklilik prim gün sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasaya göre çeşitli meslek gruplarının emeklilik prim gün sayısında farklı muamele gördüğünü ifade eden Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin de diğer serbest meslek, tüccar ve ticaret erbabı gibi kanunun 4/b maddesinde tanımlanan kategoridekiler gibi 9 bin günde emekliliğe hak kazandığına dikkati çekti.

Çelik, kanunun 4/a maddesinde belirtilen "hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar" olarak tanımlanan kapsamda çalışanların ise 7 bin 200 günde emekli olabildiğini belirterek, "Dolayısıyla eskiden SSK'lı olarak tanımlanan ve şimdiki uygulamaya göre 4/a olarak anılan çalışanlarla yine eskiden Bağ-Kur'lu olarak tanımlanan ve şimdiki uygulamaya göre 4/b olarak anılan meslek erbabı arasındaki prim gün sayısı 7 bin 200 güne sabitlenerek eşitlik sağlanmalıdır." önerisinde bulundu.

Emeklilik şartlarının adil ve hakkaniyete uygun olması gerektiğini vurgulayan Çelik, mevcut uygulamanın adil ve gerçekçi olmadığını ifade etti.

Çelik, yaptığı işin mahiyeti itibarıyla çiftçi ve yetiştiricilerin serbest meslek, tüccar veya ticaret erbabı olmadığına işaret ederek, çiftçi ve yetiştiricileri "bilfiil kendi işinin işçisi" olarak tanımladı.

Yaz kış, gece gündüz demeden ve mesai kavramı olmadan çalışan, üreten bu insanların tam anlamıyla gerçek bir emekçi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Aynı işi veya daha ağırını yapan çiftçilerimiz emeklilik şartları bakımından da 4/a kapsamında çalışanlar gibi 7 bin 200 günde emeklilik hakkına sahip olmaları sosyal adalet anlayışının da bir gereğidir. Emeklilik şartlarındaki haksızlığın giderilmesi yüz binlerce çiftçi ve yetiştiriciyi memnun edecektir. Mevcut haliyle bu uygulama çiftçiler açısından önemli bir hak kaybına neden olmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den TBMM yasama dönemi kapanmadan önce bu yasal değişikliğin yapılmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili emek ve katkı sunacak olanlara önemli bir haksızlığın giderilmesi adına yüz binlerce çiftçilerimiz minnet ve şükran duyacaktır."