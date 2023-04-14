Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.149,16
ALTIN
1.269,22
DOLAR
19,37
STERLİN
24,28
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 404 milyon 621 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

14 Nisan 2023 Cuma 14:33
0 Okunma
Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Ankara

Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "1 milyar 404 milyon 621 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, çiğ süt desteği olarak 938 milyon 339 bin 668 lira, büyükbaş hayvan besi desteği olarak 190 milyon 61 bin lira, sürü yöneticisi desteği olarak 117 milyon 312 bin lira, manda desteği olarak 42 milyon 794 bin 200 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 60 milyon 508 bin 651 lira, sertifikalı tohum üretim desteği olarak 31 milyon 54 bin 41 lira, malak desteği olarak 13 milyon 451 bin 100 lira, hayvan gen kaynaklarını koruma desteği olarak 7 milyon 235 bin 950 lira, çiftlik muhasebe veri ağı desteği olarak 3 milyon 170 bin 400 lira, mazot ve gübre desteği olarak 634 bin 359 lira ödeme yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TarımsaldesteklemeödemesiTarımveOrmanBakanıVahitKirişçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya nükleer enerjiden vazgeçerken, Avrupa ülkeleri bu alandaki faaliyetlerini artırıyor
Almanya nükleer enerjiden vazgeçerken, Avrupa ülkeleri bu alandaki faaliyetlerini artırıyor
Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrek panoramasını paylaştı
Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrek panoramasını paylaştı
Elazığ'da depremzede üreticilere 204 milyon lira yem, mazot ve gübre desteği sağlandı
Elazığ'da depremzede üreticilere 204 milyon lira yem, mazot ve gübre desteği sağlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans