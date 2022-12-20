Çiftçinin yeni umudu 'zerdeçal' yüzleri güldürüyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak dikilen ve nisan ayında fideleri toprakla buluşturulan zerdeçal, üreticisinin yüzünü güldürdü. Dönümünden 4 ton rekolte elde edilen zerdeçalın kilosu 100 liradan alıcı buldu.



Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün arayışına giren çiftçi, deneme ekimini yaptığı zerdeçaldan yüksek verim elde etti. Limonlu Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Çevik tarafından 3 dönüm serada alternatif ürün olarak nisan ayında toprakla buluşturulan zerdeçalın hasadı yapıldı. Dönümünden 4 ton rekolte elde edilen zerdeçalın kilosu 100 liradan alıcı buluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Aydoğan, "Mersin'de ilk defa ekimi yapılan zerdeçal hasadına katıldık ve çok mutlu olduk. Çiftçilerimizin en yüksek verimi ve kazancı almaları adına alternatif ürün olarak dikimi yapılan zerdeçalda çok güzel bir sonuç alındı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak verim alınan ürünler için çiftçilerimize her zaman destek veriyoruz. Bu güzel zerdeçal serasını oluşturan çiftçimizi tebrik ediyor, bol kazançlı bir hasat sezonu dilerim" dedi.



'YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR'



Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Besili de "Erdemli'de limon ve domates üretimine alternatif ürün olarak bölgemizin ikliminin uygun olduğu zerdeçal üretimi konusunda, Mersin'in ilk serasını oluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Zerdeçal, özellikle şeker, tansiyon, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitkidir. Bölgemiz zerdeçal üretimi için çok uygun iklim şartına sahip bir yerdir. Erdemli'de ilk zerdeçal serasını oluşturduk. Örnek bir üretim serası olmuştur. İlk yılında verim çok yüksek oldu. İnşallah artık Erdemli'de zerdeçal üretimi yaygınlaşacak ve çiftçilerimize yeni bir alternatif ürün olarak kazanç sağlayacaktır" diye konuştu.



'İLK YILINDA YÜKSEK VERİM ALDIK'



Mersin'in ilk zerdeçal serasını oluşturan Çiftçi Mehmet Çevik ise "Daha önce muz serası olan 3 dönümlük yere alternatif ürün olarak bu yıl zerdeçal dikmek istedik. İlk yılında yüksek verim aldık. Dönümde 4 ton zencefil elde ettik. Kilosunu ise şu anda 100 liradan satıyoruz. Geliri çok olan bu ürün, bölgemizde daha yeni olduğu için pazar sorunu yaşayabiliyoruz. İlçemizde zencefil üretimi artar ve pazar sorunu çözülürse çiftçilerimizin en çok kazanç elde edeceği ürün olacaktır. Ben bütün çiftçilerimize alternatif ürün olarak zencefil dikmelerini tavsiye ederim" ifadesini kullandı.