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Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin, 42 vagon/konteyner içerisinde yüklü bin 400 adet buzdolabı ile dün akşam Tekirdağ Çerkezköy’den hareket ettiğini bildirdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Aralık 2020 Pazartesi 14:26
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Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin, toplam 8 bin 693 kilometre yol katedip, 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştığı bildirildi. İkinci yük trenin de yola çıktığı belirtilen açıklamada, "Türkiye-Çin arasında ikinci ihracat treni Çerkezköy'den 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık 2020 tarihinde saat 19.05’de Çerkezköy’den hareket etmiştir. Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni bu sabaha karşı Marmaray’dan geçmiş, İzmit’e (Köseköy) ulaşmıştır. Burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Çin Xi’an şehrine doğru yoluna devam etmiştir" denildi.

8 BİN 693 KİLOMETRE YOL KATEDECEK

İhracat treninin Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtı olduğu vurgulanan açıklamada, ihracat treninin takip edeceği güzergâh bilgileri de paylaşıldı.

Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-İzmit (Köseköy)-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergâhını izleyecek trenin, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacağı bildirildi.

Yurt dışı parkurunda ise, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak olan trenin, toplam 42 konteyner içinde beyaz eşya (soğutucu) taşıyacağı ve trenin toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçeceği bilgisi aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıTürkiyeden Çine Gidecek Ikinci Ihracat Yük Treni
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