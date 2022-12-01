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Coğrafi işaretli Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir

ORDU'da, farklı aroması ve uzun süreli depo ömrüyle rağbet gören, coğrafi işaret tescilli Ordu kivisinin hasadı tamamlandı. Yaklaşık 10 bin ton rekolte beklenen kividen üreticiler, ortalama 70 milyon TL gelir elde edecek. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, “'Ordu kivisi' denildiği zaman aromasının lezzetini ve raf ömrünün uzun olmasını bilmeyen yok. Bu, Ordu’ya verilen nimet; kıymetini herkesin bilmesi lazım” dedi.

01 Aralık 2022 Perşembe 10:51
Coğrafi işaretli Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaret tescilli kivinin hasadı sona erdi. Kasım ayının ilk haftasında bahçeye giren üreticiler, imece usulüyle kivilerin hasadını gerçekleştirdi. Tüccarlarca daha dalındayken satın alınan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor. Farklı aroması ve uzun süreli depo ömrü olan, yaklaşık 10 bin ton rekolte elde edilen Ordu kivisinden üreticiler, yaklaşık 70 milyon TL gelir edecek. 

‘SOĞUK HAVA DEPOLARINA GÖNDERDİK’

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, hasat sonrası toplanan kivilerin soğuk hava depolarına gönderildiğini belirterek, “Kivinin kasım ayının 1’i ile 15’i arasında hasadı yapılır. Yani 10-15 gün içinde kivi dallardan toplanarak kasalara konulur ve satılır. Fındık gibi hasadı uzun sürmez çünkü kurutma ve ayıklama gibi bir sorunu yok. 1 kişi, 1 günde, 1 tona yakın kivi topluyor. 15 gün içinde de kivi hasadı tamamlanmış oluyor. Kivinin şekeri 6,5 ile 7 arasını bulduğu zaman yumurta toplarmış gibi daldan kivileri toplanıyor. Topladığımız kivileri alıcılarla anlaştıktan sonra TIR’larla soğuk hava depolarına gönderdik” diye konuştu.

‘ORDU KİVİSİNE TALEP GÖSTERİYORLAR’

Ordu kivisinin aroması ve raf ömrü dolayısıyla alıcılardan talep gördüğünü anlatan Uzunlar, “'Ordu kivisi' denildiği zaman Türkiye’nin her yerinde aromasının lezzetini ve raf ömrünün uzun olmasını bilmeyen yok. Bu, Ordu’ya verilen bir nimet; bu nimetin kıymetini herkesin bilmesi lazım. Firmalar da bu nedenle talep gösteriyor. Firmaların Ordu’ya akın etmelerinin sebebi de Ordu kivisinin bu iki özelliğinin olmasından kaynaklanıyor. Yalova’dan sonra kivinin tonajı olarak üretiminde ikinci sıradayız ama aroması olarak birinci sıradayız. Ayrıca Ordu kivisi raf ömrünün uzun olması nedeniyle coğrafi işaretli bir ürün. Kivi, Ordu’ya fındıktan sonra en fazla katma değer katan bir meyvedir. Ben 25 yıldır kivi üretiyorum, hakikaten rekolte her geçen gün artıyor. Bu sene de 10 bin ton kivi rekoltesi tahmin ediyoruz. Bunu da ortalama 7 liradan hesap edersek 70 milyon TL gibi bir para yapıyor. Bu sıcak, vadesi olmayan ve peşin bir para. Kiviyle birlikte kentimizde de bir sıcak para döngüsü oluşuyor. Hasadında işçi çalışıyor. Bunlar hep ekonomik bir harekettir” dedi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uzunlar, kivi hasadının tamamlanmasının ardından üreticilerin bahçesinde ilerleyen günlerde budama ve gübreleme gibi bakım çalışmalarına başlayacaklarını da kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduKiviHasat
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