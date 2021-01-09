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Çukurovalı tarım işçileri kısıtlamada üretime devam ediyor

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası kent sessizliğe bürünürken, tarım işçileri ise meyve-sebze üretimine devam ediyor. Salgın sürecinde üretime devam ettikleri için mutlu olduklarını dile getiren tarım işçisi Melahat Can (40), “Bu süreçte insanların evinden meyve-sebze eksik olmasın diye üretip çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Meyve-sebze ihracatçısı Erdal Kaya ise ülkede yaşanan kuraklık riskine değinerek özellikle portakalın rekoltesinde düşüş yaşandığını belirtti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ocak 2021 Cumartesi 14:35
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Çukurovalı tarım işçileri kısıtlamada üretime devam ediyor

ADANA - Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 11 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Buna karşın sokağa kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ve tarım işçileri sabahın ilk ışıklarından itibaren mesaiye başladı. Çukurova’nın verimli tarım arazilerinde üretim tüm hızıyla devam ederken, özellikle Çukurova’nın gözdelerinden narenciye bahçelerinde hasat heyecanı devam ediyor. Adana’nın emektar tarım işçileri kısıtlama günlerinde dahi sabahın ilk ışıklarında narenciye bahçelerine giderek ürün topluyor. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’ndeki mandalina bahçelerinde hasat yapan işçiler, ağaçlardaki kesim işleminin ardından ürünleri kasalara doldurdu. Ürünlerin seçiminin ardından ise kasalar TIR'larla ihraç edildiği ülkeye doğru yola çıktı.

‘KURAKLIK, EN ÇOK PORTAKALI ETKİLEDİ’

Salgın sonrası birçok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de zorluklar yaşansa da işlerinin yürümesinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden meyve-sebze ihracatçısı Erdal Kaya, kısıtlama günlerinde bahçecilere özel izin verilmesinin güzel bir karar olduğunu söyledi. Portakal, limon ve mandalina hasatlarının son günlerde yoğun geçtiğini belirten Kaya, “Türkiye içi piyasa biraz durgun olsa da ihracat çok hareketli. Buradan yurt dışına narenciye yolluyoruz. Tabi ülkede kurak geçen bir yıl var. Yağışlar az olunca haliyle etkilendik. Mandalinada o kadar düşüş yok ama yağış azlığı portakal rekoltesini düşürdü. 100 tonluk bir portakal bahçesinden 60-70 ton ürün alabildik. Bu saatten sonra gelen yağış işimize yaramaz çünkü sezon bitiyor. Şu anda mandalina dalında 1 lira 80 kuruştan giderken marketlerde ise 4 lira civarından gidiyor” dedi.

‘KISITLAMADA ÇALIŞMAKTAN MEMNUNUZ’

Mandalina, limon, greyfurt hasatlarının sürdüğünü ve sabahın ilk ışıklarında bahçelere geldiklerini dile getiren tarım işçisi Melahat Can ise kısıtlama günlerinde çalışmanın kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. Genellikle öğle saatlerinde işlerinin bitmiş olduğunu söyleyen Can, “Narenciye bizim için değerli. Bu süreçte insanların evinden meyve-sebze eksik olmasın diye üretip çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gümrük işlerinden sorumlu Dilek Bardakçı ise sabahın ilk ışıklarında başlayan mandalina hasadının bitmesinin ardından yaklaşık 25 ton mandalinanın TIR'lara yüklenerek Irak’a gönderileceğini söyledi. Tarım sektöründe çalışanların kısıtlamalar da dahil her gün işlerinin başında olduğunu vurgulayan Bardakçı, Çukurova Bölgesi’nin meyve-sebzenin kalbi olduğunu kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çukurovalı Tarım IşçileriKısıtlamaüretim
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