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Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık kaynaklara bırakılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üreterek kaynaklara bırakacak.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:15
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Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık kaynaklara bırakılacak
Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, belli boya gelen yavru balıkların suyla buluşturulması ve denizlerdeki av araçlarının temizlenmesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Stokların takviyesi, balık üretiminin artırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" yürütülüyor.

Su kaynaklarının geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında 15 türde üretim yapılarak su kaynaklarına bırakılıyor. Balıklandırma faaliyetleri, 2020'ye kadar yılık 30-40 milyon düzeyinde devam ederken, üretilen balık sayısı, 2021'de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 7 su ürünleri üretim tesisinin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle arttı.

Bakanlık tarafından geçen yıl 89 milyon yavru balık üretilerek kaynaklara bırakılırken bunların 76 milyon 373 bin 300'ünü sazan, 71 bin 500'ünü levrek, 71 binini çipura, 20 binini alabalık, 9 binini kalkan oluşturdu.

Son 10 yılda toplam 176 milyon 185 bin sazan balığı, 9 milyon 500 bin şabut, 820 bin siraz, 170 bin 500 kalkan, 80 bin granyöz, 23 bin mersin balığı, 21 bin alabalık, 21 bin yayın, 5 bin Karadeniz alabalığı, 1033 çipura-levrek, 1000 istakoz, ve 1000 lahoz balığı yavrusu su ürünleri kaynaklarına bırakıldı.

Bakanlık, Cumhuriyetin 100. yılında da 100 milyon yavru balık üreterek kaynaklara bırakma hedefi doğrultusunda üretim hazırlıklarına da başladı.

2,3 milyon sucul canlının hayatı kurtarıldı

Bakanlık 2014'te Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'ni de uygulamaya koydu. Proje kapsamında şimdiye kadar 103 milyon metrekare alan taranarak, yaklaşık 800 bin metrekare hayalet ağı ve 35 bin sepet, pinter ve diğer av araçları çıkarıldı. Böylece yaklaşık 2,3 milyon sucul canlının hayatı kurtarıldı.

Balıkçılar, sivil toplum kuruluşları, belediyelerle farkındalık çalışmaları yürütülürken, bu kapsamda kaybolan yeni av araçları belirlenerek çıkarılıyor.

AA

Son Güncelleme: 08.04.2023 11:45
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YavrubalıküretimiSuKaynaklarınınBalıklandırılmasıProjesiTarımveOrmanBakanlığı
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